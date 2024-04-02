«Ростех» разработал отечественные силовые модули для электрозарядных станций

Одно из главных преимуществ электронного силового модуля УЭСМ-30 мощностью 30 кВт - универсальность. Его можно использовать в составе зарядных станций для электромобилей, в ЭЗС для электробусов и даже на электрических воздушных судах.

«В таком оборудовании на нашем рынке сегодня есть потребность. К созданию изделий были привлечены специалисты университета, что было продиктовано сложностью проекта. В течение 2023 года совместно с представителями вуза наши специалисты проводили работу по изготовлению макетных образцов и испытанию изделий», - отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.

Оборудование создали и выпускают на Уфимском приборостроительном производственном объединении. Оно может работать при температуре от -40 до +75 градусов. В дальнейшем оборудование смогут использовать как преобразователь напряжения в составе передвижных мастерских.

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