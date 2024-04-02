02 апреля 2024, 14:03

«Ростех» разработал отечественные силовые модули для электрозарядных станций

Unsplash
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Представители концерна «Радиоэлектронные технологии» корпорации «Ростех» разработали полностью отечественные силовые модули для электрозарядных станций. Оборудование превосходит имеющиеся на данный момент аналоги на российском рынке.

Одно из главных преимуществ электронного силового модуля УЭСМ-30 мощностью 30 кВт - универсальность. Его можно использовать в составе зарядных станций для электромобилей, в ЭЗС для электробусов и даже на электрических воздушных судах.

«В таком оборудовании на нашем рынке сегодня есть потребность. К созданию изделий были привлечены специалисты университета, что было продиктовано сложностью проекта. В течение 2023 года совместно с представителями вуза наши специалисты проводили работу по изготовлению макетных образцов и испытанию изделий», - отметил заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции и национальных проектов КРЭТ Алексей Мельников.

Оборудование создали и выпускают на Уфимском приборостроительном производственном объединении. Оно может работать при температуре от -40 до +75 градусов. В дальнейшем оборудование смогут использовать как преобразователь напряжения в составе передвижных мастерских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ростех Технологии
02 апреля 2024, 14:39
Свыше тысячи километров дорог отремонтируют в Мытищах в этом году
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах отремонтируют семь участков на региональных дорогах, а также 13 на муниципальных. Обновить полотно планируют в деревнях Долгиниха, Бяконтово, Новосельцево и Витенево.

Специалисты дорожного строительства приступят к работам уже в апреле. Завершить ремонт автомагистралей планируется осенью.

Где провести ремонт определяли жители региона. На портале «Добродел» с помощью голосования выбрали около 350 километров дорог, требующих восстановления. Это составляет примерно 30% от общего объема. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрен ремонт свыше 660 километров дорожного полотна.

Всего в регионе в рамках программы ремонта на 2024 год запланировано привести в порядок более одной тысячи участков дорог общей протяженностью свыше 1,1 тысячи километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Строительство Дороги
02 апреля 2024, 14:23
Интернет-портал для доноров крови заработал в Подмосковье
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Московский областной центр крови запустил онлайн-платформу «Доноры Подмосковья». На портале можно найти всю необходимую информацию для желающих сдать кровь и ее компоненты.

«На платформе собрана вся важная информация для доноров: кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют временные и постоянные противопоказания, адреса всех отделений Службы крови Подмосковья, графики работы, а также анонсы выездных донорских акций в Подмосковье», - прокомментировала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Одна из особенностей портала - раздел , который позволяет провести выездную донорскую акцию в конкретном городе или организации. Напомним, что все желающие могут сдать кровь без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи
02 апреля 2024, 14:22
Жители деревни Развилка получили ключи в новом ЖК «Три квартала»
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Глава Ленинского округа Станислав Каторов вручил ключи от квартир в новом ЖК «Три квартала» восьми семьям старого поселка Развилка. Жители готовятся к переезду.

В 2012 году в Ленинском округе приняли программу по развитию старой части поселка Развилка. Предполагалось, что застройщик получит земельный участок, а взамен предоставит квартиры в новых домах. Проект сопровождался трудностями и в 2021 году даже попал в список проблемных.

«Благодаря совместным с правительством Московской области усилиям, проект удалось сдвинуть с места. На данный момент сдан первый этап строительства - три МКД, в которые переселятся жители домов № 1, № 3, частично № 5 и № 8 старого поселка», - отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

После вручения ключей жители осмотрели свои квадратные метры.

«Приятно видеть, что квартиры чистые и просторные. Отделка полностью готова и балконы застеклены. Я еще ходила в школу, когда начали говорить о строительстве. Для многих из нас это действительно счастливый день» - сказала одна из новых жительниц дома в жилом комплексе «Три квартала» Виктория.

До конца этого года в Подмосковье планируют завершить расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. После этого приступят к ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в период с января 2017 года по январь 2022 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ленинский округ Аварийное жилье Квартиры
02 апреля 2024, 14:11
Переправу теплоходом через реку Оку запустили в Озерах
Администрация городского округа Коломна
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Теплоход через Оку запустили для жителей Озер в городском округе Коломна из-за поднятия уровня воды в реке. Новая переправа начала работу 2 апреля.

Как сообщили в администрации округа, теплоход ежедневно будет совершать два рейса: с 6:20 до 19:35 с часовым перерывом на обед - с 12:25 до 13:35.

Проезд для жителей Озер будет бесплатным, а добраться до правого берега можно на автобусах. Для удобства пассажиров расписание прибытия автобусов совпадает с временем отправки теплоходов.

Переправа будет работать до тех пор, пока вода в реке не опустится для возобновления работы моста.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Автобусы Озеры Реки

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