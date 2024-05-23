Российской международной академии туризма в Химках исполнилось 55 лет
Студенты и преподавательский состав Российской международной академии туризма в Химках отметили 55-летний юбилей альма-матер. Вуз насчитывает шесть филиалов, где учатся свыше трех тысяч студентов. Выпускниками за эти годы стали свыше 55 тысяч человек.
Российская международная академия туризма готовит кадры для сферы управления, гостеприимства, права, менеджмента зарубежной и отечественной туриндустрии, таможенного дела, преподавательской и научной деятельности.
«Хочу поздравить с 55-летием профессорско-преподавательский состав, студентов, выпускников ветеранов. Добра, счастья, здоровья, душевной теплоты. С праздником вас всех!» - обратился к гостям ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов.
Поздравление с круглой датой вузу передала и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.
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