Российской международной академии туризма в Химках исполнилось 55 лет

В поликлинике № 1 Химкинской больницы в апреле установили новый рентген-аппарат. Он отечественного производства и имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами.

Новое оборудование позволяет получать изображение более высокого качества и проводить свыше 20 исследований в смену с низкой лучевой нагрузкой. Важно, что снимки сохраняются в цифровом формате. Таким образом, узкие специалисты смогут их посмотреть сразу же.

«Новый аппарат в нашей больнице - это настоящее чудо. Качество изображения стало намного лучше и теперь врачи могут быстрее и точнее ставить диагнозы. Очень рада, что наше здравоохранение развивается и становится доступнее», - поделилась жительница Химок Анна Алексеева.

Напомним, что цифровой рентген-аппарат приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева по национальному проекту «Здравоохранение».

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