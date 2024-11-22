Российско-китайский музыкальный концерт прошел в Черноголовке

Организовала фестиваль Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития». Впервые на сцене выступили музыканты из России и Китая. Студенты и выпускники Московской государственной консерватории и Академии имени Гнесиных исполнили специально подготовленную для этого вечера программу.

Необычный арт-перформанс художницы Анны Калугиной стал изюминкой вечера. Во время исполнения сюиты «Карнавал животных» Камиля Сэн-Санса она сделала набросок, выражая эмоции и впечатления от музыки.

Концерт посетила делегация посольства Китая, которую возглавил советник-посланник по культуре господин Фэн Литао.

«Я хочу сказать вам большое спасибо за такой прекрасный концерт. Я действительно получил большое удовольствие и энергию. Мне особенно понравилось то, что в концерте участвовало множество китайских студентов», - поделился он.

Гости из Китая вместе с представителями культурного и научного сообщества Черноголовки обсудили возможности организации новых совместных мероприятий.

Отметим, что фестиваль «Культура и интеллект» проходит в Черноголовке с 2015 года. Он стал масштабным событием, привлекающим жителей и гостей наукограда. Подробную информацию о культурной жизни Черноголовки можно узнать на сайте города в разделе «Афиша».

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