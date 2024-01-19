19 января 2024, 01:06

Российский боксер Чудинов принял участие в Крещенских купаниях в Подмосковье

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Начавшаяся метель не остановила любителей крещенских купаний от прихода на водоемы Подмосковья. На городском пляже в Серпухове купания организовали Федерация бокса России под руководством Умара Кремлева и Центр Прогресса. Одним из окунувшихся в купель стал боксер Федор Чудинов. В разговоре с «360» он признался, что окунание далось ему с трудом.

«Но я рад, что я смог побороть свои страхи. Весь день ходил и думал, купаться или нет. И все-таки собрался, пошел и сделал. Я не жалею об этом. Сразу настроение поднялось. Да, немножко мерзну, но это сделало меня сильнее, помирило меня с самим собой», - отметил спортсмен.

Всего в Подмосковье подготовили более 200 мест для Крещенских купаний, оборудованные световыми приборами, местами для обогрева и переодевания. На дежурства к иорданям и прорубям вышли врачи и спасатели для оказания первой помощи.

Также на участках, где собираются православные верующие, появились специальные дополнительные точки питания, где можно перекусить и выпить горячий чай.

По уже сложившейся традиции самое большое число верующих приезжают для купания на Крещение в Дмитровский, Истринский, Клинский, Мытищинский, Чеховский, Одинцовский и Сергиево-Посадский городские округа.

Самыми популярными купелями стали храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, святого источника Зарайска, на реке Истре возле Ново-Иерусалимского монастыря, в городском парке «Сестрорецкий» Клина, источника Николая Чудотворца села Андреевского, Троицкого храма села Троицкого и Саввино-Сторожевского монастыря Звенигорода.

Узнать перечень адресов для крещенского купания можно по ссылке.

Серпухов Бокс
18 января 2024, 23:57
Специалисты не выявили нарушений санитарных требований в реке Клязьме в Щелкове
Егорова Надежда
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Специалисты не выявили нарушений санитарных требований после забора проб воды в реке Клязьме в Щелковском городском округе. Соответствующее исследование было проведено после жалоб.

Накануне в администрацию городского округа Щелково поступил запрос от экоактивистов. Они сообщили о подозрении на сброс канализационных стоков в Клязьму в городском парке культуры и отдыха. По результатам проведенной экспертизы подтверждается, что качество воды соответствует требованиям СанПин.

Кроме того, сообщается, что основную канализационно-насосную станцию вывели из эксплуатации на время проведения капитального ремонта. В настоящее время перекачкой стоков занимается временная насосная станция - она работает в штатном режиме.

Модернизация очистных сооружений, расположенных на территории Щелкова, подходит к завершению. Она началась четыре года назад. На реализацию проекта выделено более 18 миллиардов рублей.

После реконструкции очистные сооружения смогут принимать стоков больше на 25% - на перспективу роста региона. Полностью завершить работы планируется к июню 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Экология
18 января 2024, 23:24
Открытый «Урок цифры» по основам кибербезопасности провели в школе № 27 в Мытищах
Роман Яковлев
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Занятия по основам кибербезопасности провели в школе № 27 городского округа Мытищи в рамках всероссийского проекта «Урок цифры». Программа полностью построена на материалах ведущей российской IT-компании «Лаборатория Касперского».

Во время открытой лекции учащимся рассказали об основных понятиях сферы кибербезопасности. Они узнали о работе популярных вредоносных программ, с помощью которых злоумышленники обманывают людей.

Открытый «Урок цифры» провел педагог и методист по цифровизации образовательного процесса Александр Степанов. Учитель утверждает, что ребят не приходится долго уговаривать для посещения цифровых уроков.

«Здесь присутствует принцип геймификации - то есть, обучения через игру. Материалы „Лаборатории Касперского“ могут быть использованы и для уроков с первоклашками и, как в этом случае, для материалов при обучении выпускников. Современные дети считаются аборигенами цифрового мира, но все равно попадают в ловушки киберпреступников», - пояснил Александр Степанов.

Учитель добавил, что первичными и главными правилами киберзащиты являются здравый смысл и критическое мышление.

«Урок был очень полезен для меня в качестве общего развития. Я давно интересуюсь сферой высоких технологий и на продвинутом уровне изучаю несколько языков программирования», - поделился один из учеников.

Директор школы № 27 Нина Данилина отметила, что учебное заведение по праву считается одним из самых цифровых на территории Московской области.

«Детей нужно научить жить в современной среде - познакомить их с правилами безопасности. „Урок цифры“ замечательно для этого подходит», - подытожила Нина Данилина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Мытищи
18 января 2024, 22:51
Председатель Мособлдумы Брынцалов взял на контроль ситуацию с отоплением в Реутове
Ксения Казакова
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие во встрече с жителями Реутова в формате выездной администрации. В ходе мероприятия обсуждались вопросы отопления и уборки территорий.

Во встрече также участвовали временно исполняющий полномочия главы города Филипп Науменко, работники администрации, а также сотрудники управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Одной из тем для обсуждения стало отопление. Собственники квартир в домах № 3а и № 5а на Комсомольской улице жаловались на низкую температуру.

«Особенно сложной была ситуация во время сильных морозов в начале января. Сейчас она стабилизировалась. Мы видим, что стало гораздо теплее. Будем держать ситуацию на контроле», - указал Игорь Брынцалов.

Филипп Науменко подчеркнул, что сейчас в городе сформирован специальный штаб ЖКХ, который ведет мониторинг происшествий и контроль за работой аварийных бригад. Кроме того, он держит на личном контроле ситуацию с расчисткой улиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Реутов Мособлдума
18 января 2024, 22:27
Врач из Сергиева Посада предостерег от употребления алкоголя перед погружением в прорубь
Дмитрий Зайчиков
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Любой человек, который собрался искупаться во время Крещения, должен заблаговременно подготовить свой организм к экстремальным температурным нагрузкам. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением № 2 Сергиево-Посадской больницы, врач-терапевт, гастроэнтеролог Марина Чекалина.

По словам специалиста, существует ряд заболеваний, при наличии которых категорически не рекомендуется окунаться в прорубь. Это болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и заболевания нервной системы.

«В течение года важно следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию. Обязательно заниматься спортом и закаляться», - отмечает медик.

Также Марина Чекалина дала пять советов тем, кто решил окунуться в купель во время Крещения. В первую очередь, обязательно нужно взять с собой термос с горячим чаем. Во-вторых, полотенце, теплую, удобную одежду и обувь без завязок и шнуровки, чтобы после выхода из воды ее можно было быстро надеть. В-третьих, категорически запрещен алкоголь - он не только не поможет согреться, но и может привести к несчастному случаю.

После возвращения домой медик рекомендует еще раз растереть мышцы полотенцем, переодеться в теплую одежду и надеть теплые носки.

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Врачи Сергиев Посад

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