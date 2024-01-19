Российский боксер Чудинов принял участие в Крещенских купаниях в Подмосковье

«Но я рад, что я смог побороть свои страхи. Весь день ходил и думал, купаться или нет. И все-таки собрался, пошел и сделал. Я не жалею об этом. Сразу настроение поднялось. Да, немножко мерзну, но это сделало меня сильнее, помирило меня с самим собой», - отметил спортсмен.

Всего в Подмосковье подготовили более 200 мест для Крещенских купаний, оборудованные световыми приборами, местами для обогрева и переодевания. На дежурства к иорданям и прорубям вышли врачи и спасатели для оказания первой помощи.

Также на участках, где собираются православные верующие, появились специальные дополнительные точки питания, где можно перекусить и выпить горячий чай.

По уже сложившейся традиции самое большое число верующих приезжают для купания на Крещение в Дмитровский, Истринский, Клинский, Мытищинский, Чеховский, Одинцовский и Сергиево-Посадский городские округа.

Самыми популярными купелями стали храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево, святого источника Зарайска, на реке Истре возле Ново-Иерусалимского монастыря, в городском парке «Сестрорецкий» Клина, источника Николая Чудотворца села Андреевского, Троицкого храма села Троицкого и Саввино-Сторожевского монастыря Звенигорода.

Узнать перечень адресов для крещенского купания можно по ссылке.