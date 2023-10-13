Российские сенаторы оценили эффективность работы КПО «Нева» в Подмосковье

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Присутствовавшие ознакомились с полным циклом работы КПО «Нева», открытие которого состоялось в прошлом году благодаря проекту «Экология». Комплекс может похвастаться тем, что каждый год перерабатывает 500 тысяч тонн отходов и отбирает более 40 компонентов вторсырья. 75% потока отходов направляется на переработку. Весь процесс сортировки и переработки мусора происходит в едином замкнутом периметре.

После того, как члены делегации смогли лично ознакомиться с работой КПО «Нева», состоялось заседание Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и секции «Экология и охрана окружающей среды». Главными темами совещания стали проблемы реформирования сферы обращения с ТКО в различных российских регионах.

По итогам совещания будет подготовлены рекомендации профильного Комитета Совета Федерации, чтобы осуществлять мониторинг реализации системы обращения с ТКО и искать решение системных проблем через анализ и распространение лучших практик.

Напомним, Группа «ЭкоЛайн» - оператор полного цикла и ведущий оператор по обращению с отходами в Московском регионе и Республике Карелия, также была представлена на совещании. Оператор активно развивает раздельный сбор отходов и продвигает инициативы по сокращению отходообразования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах на территории Подмосковья.

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В рамках выездного заседания президиума Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию состоялась посещение КПО «Нева», который является объектом, курируемым Министерством ЖКХ Подмосковья. В делегацию вошли представители Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ, Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России, а также представители других ведомств.