«Россети» увеличили мощность электроэнергии садоводам в Воскресенске

Мосолбдума поддержала федеральный проект по совершенствованию налоговой системы. Он позволит бизнесу активнее развиваться, а государству — направлять больше средств на благоустройство и создание социальной инфраструктуры. О том, что именно поменяется в сфере налогообложения в 2025 году, председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказал Юлии Минаковской в интервью на 360.ru.

Новый пакет законопроектов создаст более справедливую систему налогообложения. По ней обеспеченные люди и предприниматели будут платить больше согласно прогрессивной шкале - от 13 до 22%. Изменения коснутся чуть более двух миллионов человек, доход которых превышает 200 тысяч рублей в месяц. При этом повышенная ставка будет действовать только на сумму, превышающую данную цифру. По словам Тараса Ефимова, самозанятых изменения не коснутся. Сейчас в таком статусе в России трудятся почти 10 миллионов человек.

Изменения больше всего почувствуют владельцы крупного бизнеса. Раньше им приходилось идти на ухищрения, чтобы остаться на упрощенной системе налогообложения. Предприниматели дробили бизнес, чтобы платить меньше. С 2025 года для них введут налоговую амнистию.

Самым заметным станет повышение ставки налога на прибыль. Для предприятий она увеличится с 20% до 25%. Благодаря этому государство сможет направлять больше средств в развитие городов: благоустройство, строительство дорог, образовательных и медицинских учреждений.

«Очень часто возникает вопрос - не сколько [платить налогов], а куда, какой эффект получается в результате увеличения налогообложения, куда направляются деньги и какой социальный эффект мы можем получить. Благоустроенные улицы, хорошие автомобильные дороги, социальная инфраструктура, здравоохранение, образование и многое другое», - отметил Ефимов.

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Мосолбдума поддержала федеральный проект по совершенствованию налоговой системы. Он позволит бизнесу активнее развиваться, а государству - направлять больше средств на благоустройство и создание социальной инфраструктуры. О том, что именно поменяется в сфере налогообложения в 2025 году, председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказал Юлии Минаковской в интервью на 360.ru.