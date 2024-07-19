19 июля 2024, 17:35

«Россети» увеличили мощность электроэнергии садоводам в Воскресенске

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«Россети Московский регион» увеличили мощность электросети в СНТ «Горьковец» в деревне Цибино Воскресенского городского округа. В результате модернизации мощность сети достигла 400 киловатт.

Вблизи деревни Петровское специалисты установили пункт трансформации 35/10 киловольт мощностью 4000 киловольт-ампер от воздушной линии «Бронницы-тяговая - Степановская», а также два пункта секционирования.

Обновили два фидера. На первом протянули провода воздушной линии 10 киловольт и установили пункт секционирования 10 киловольт. Пункт оснащен вакуумным выключателем, телеуправлением и выводом информации на диспетчерский пункт. На втором - установили пункт секционирования 10 киловольт, также оснащенный современным вакуумным выключателем, телеуправлением и передачей данных диспетчеру.

Затем нагрузку с фидеров перевели на новый пункт трансформации 35/10 киловольт.

Также энергетики отремонтировали участок линии 10 киловольт протяженностью 210 метров: пробурили закрытый переход под железной дорогой. Заменили существующую трансформаторную подстанцию с трансформатором 250 киловольт-ампер на новую с трансформатором увеличенной мощности 400 киловольт-ампер.

В итоге мощность энергопринимающих устройств товарищества «Горьковец» увеличили до 400 киловатт.

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Электричество Воскресенск
19 июля 2024, 17:22
Гастрономический фестиваль «Чайные традиции» пройдет в Дмитрове 21 июля
https://welcome.mosreg.ru/
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Гастрономический фестиваль «Чайные традиции» пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 21 июля. На нем проведут мастер-классы, розыгрыши призов и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль организуют совместно с Центром развития творчества и ремесленничества «Руками и сердцем».

Для гостей подготовят выставку-ярмарку изделий ручной работы, дегустацию авторских чаев, варенья и меда, мастер-классы, розыгрыш призов и лекции.

Дмитровский кремль - это частично сохранившаяся крепость XII века, которая раньше была резиденцией удельных князей города. На его территории работает музей-заповедник.

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Праздники Фестивали Дмитров
19 июля 2024, 16:56
Депутат Мособлдумы Ефимов: налоговую амнистию введут для предпринимателей в 2025 году
Телеканал «360»
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Мосолбдума поддержала федеральный проект по совершенствованию налоговой системы. Он позволит бизнесу активнее развиваться, а государству — направлять больше средств на благоустройство и создание социальной инфраструктуры. О том, что именно поменяется в сфере налогообложения в 2025 году, председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказал Юлии Минаковской в интервью на 360.ru.

Новый пакет законопроектов создаст более справедливую систему налогообложения. По ней обеспеченные люди и предприниматели будут платить больше согласно прогрессивной шкале - от 13 до 22%. Изменения коснутся чуть более двух миллионов человек, доход которых превышает 200 тысяч рублей в месяц. При этом повышенная ставка будет действовать только на сумму, превышающую данную цифру. По словам Тараса Ефимова, самозанятых изменения не коснутся. Сейчас в таком статусе в России трудятся почти 10 миллионов человек.

Изменения больше всего почувствуют владельцы крупного бизнеса. Раньше им приходилось идти на ухищрения, чтобы остаться на упрощенной системе налогообложения. Предприниматели дробили бизнес, чтобы платить меньше. С 2025 года для них введут налоговую амнистию.

Самым заметным станет повышение ставки налога на прибыль. Для предприятий она увеличится с 20% до 25%. Благодаря этому государство сможет направлять больше средств в развитие городов: благоустройство, строительство дорог, образовательных и медицинских учреждений.

«Очень часто возникает вопрос - не сколько [платить налогов], а куда, какой эффект получается в результате увеличения налогообложения, куда направляются деньги и какой социальный эффект мы можем получить. Благоустроенные улицы, хорошие автомобильные дороги, социальная инфраструктура, здравоохранение, образование и многое другое», - отметил Ефимов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мосолбдума поддержала федеральный проект по совершенствованию налоговой системы. Он позволит бизнесу активнее развиваться, а государству - направлять больше средств на благоустройство и создание социальной инфраструктуры. О том, что именно поменяется в сфере налогообложения в 2025 году, председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказал Юлии Минаковской в интервью на 360.ru.

Инвестиции Налоги Поддержка предпринимателей в Московской области
19 июля 2024, 16:38
Угрешский завод создаст резерв запчастей для ремонта труб в Подмосковье
Минэнерго МО
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Вице-губернатор Московской области, министр энергетики региона Евгений Хромушин совершил рабочий визит на Угрешский завод трубопроводной арматуры (УЗТПА). Предприятие расположено в городском округе Дзержинский.

Завод специализируется на производстве трубопроводной арматуры для использования в различных системах, включая городские коммунальные сети (водопровод, газораспределение, ГРЭС, ТЭЦ, канализация).

В ходе визита вице-губернатор подчеркнул важность работы завода для региона. Он отметил, что предприятие является одним из ключевых поставщиков современных задвижек для теплотрасс и водопроводов, и напомнил о его полностью отечественном производственном цикле.

Хромушин призвал крупных подрядчиков, задействованных в программе модернизации теплоснабжения, ознакомиться с продукцией завода. Также было принято решение о включении предприятия в процессы эксплуатации и модернизации теплоснабжения Подмосковья.

«Договорились с руководством предприятия, что подпишем соглашение для создания резерва запчастей, чтобы при необходимости, у МОС АВС в любой сезон, особенно зимой, была возможность оперативно обратиться за оборудованием и запчастями и быстро заменять детали, чтобы жители не чувствовали дискомфорта при аварийных ситуациях», - добавил Хромушин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Дзержинский
19 июля 2024, 16:28
«В составе сборной». Росгвардия Подмосковья — о победах сотрудников на турнирах по шахматам
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Специалисты Главного управления Росгвардии по Московской области отметят Международный день шахмат 20 июля. Сотрудники правоохранительных органов являются частью команды Центрального округа, которая успешно представляет территориальный орган на различных чемпионатах.

Шахматы - это увлекательная игра, которая помогает раскрыть личностные качества, важные для каждого сотрудника Росгвардии. Участие в этом виде спорта способствует развитию памяти, логики, стратегического мышления и концентрации внимания.

Сотрудники Росгвардии из Подмосковья активно участвуют в шахматных соревнованиях на разных уровнях и достойно представляют свой территориальный орган.

В этом году сержант полиции Сергей Матюхин из Каширского отдела вневедомственной охраны занял второе место в индивидуальном зачете на чемпионате Центрального округа Росгвардии по шахматам.

Шахматы увлекают не только самих сотрудников Росгвардии, но и их семьи. Дети представителей правоохранительных органов начинают обучаться шахматам с ранних лет. Например, сын сотрудника Воскресенского ОВО неоднократно становился победителем региональных соревнований и имеет второй взрослый разряд.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия

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