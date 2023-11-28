«Россети» начали реконструкцию магистральной ЛЭП в Подмосковье

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В рамках реконструкции специалисты заменят более 70 металлических решетчатых опор. На их месте появятся новые конструкции, разработанные в России. Стоимость замены ЛЭП составит 332 миллиона рублей.

Современные опоры обладают высокой прочностью и могут выдерживать порывы ветра более 30 метров в секунду. Благодаря конструктивным особенностям ЛЭП упростят процесс их монтажа - для перевозки секций не придется использовать длинномерную технику.

Протяженность магистрали «Пахра - Ступино» составляет 60,2 километра. Она снабжает электроэнергией более 120 тысяч жителей городского округа, а также индустриальную площадку «Ступино-Квадрат».

Ранее специалисты «Россетей» заменили шесть трансформаторов в Солнечногорске. Энергетики реконструировали воздушную линию, которая обеспечивает подачу электричества в деревни Ложки, Гончары и Пешки.