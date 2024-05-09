«Россети Московский регион» отметили День Победы в Красногорске

Татьяна Алешина-Шубина победила в конкурсе педагогов-психологов. Она работает в Зареченской школе уже семь лет, став частью учебного заведения для того, чтобы получить опыт работы с детьми разных возрастов. Школа насчитывает более двух тысяч учащихся.

В своей работе Татьяна не ограничивается только работой с учениками, ее кабинет всегда открыт и для родителей, и для педагогов. Учителя часто приходят к ней за советами, чтобы узнать, как поддерживать себя и где найти энергию, когда кажется, что сил больше нет. Именно эту тему она представила на конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог года-2024».

Татьяна отметила, что участвует в этом конкурсе не впервые. Так, в 2022 году она заняла второе место, а в этом году решила снова попробовать свои силы и в итоге стала победительницей. Она рассказала, что работает с педагогами школы в терапевтическом плане, и именно этот опыт представила в текущем году.

В своей работе она использует разнообразные методики, такие как арт-терапия, куклотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, а также методику метафорически-ассоциативных карт при работе с учителями. Она показала, как они работают с эмоциональным выгоранием учителей, что вдохновило педагогов продолжать свою деятельность с детьми.

Татьяна сейчас готовится к региональному этапу конкурса, где она представит другой проект, посвященный раскрытию потенциала детей через их эмоциональное и ментальное состояние. Ученики очень любят занятия с педагогом-психологом, так как они всегда интересны и увлекательны. В этот раз урок проходил для четвероклассников, и дети не только играли, но и встречали гостей.

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