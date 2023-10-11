«Россети Московский регион» и Сколтех подписали соглашение о сотрудничестве

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Соглашение направлено на развитие и внедрение на энергообъектах инновационных технологий, разработку системы для оценки уровня загрязненности и изношенности изоляторов, а также повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.

«Сколтех создавался с целью ускорения технологического развития России не только за счет обучения нового поколения специалистов, способных трансформировать текущие технологические процессы, но и, безусловно, за счет разработки новых высокотехнологичных продуктов, применимых уже сегодня в разных отраслях», - отметил ректор Сколтеха Александр Кулешов.

Так, технологии компании «Россети Московский регион» позволят предупреждать аварийные ситуации, прогнозировать локацию и объем технологических нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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