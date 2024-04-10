Росреестр выявил еще свыше 8 тысяч гектаров земли для жилищного строительства в Подмосковье

Проект начал свою работу в 2020 году в рамках государственной программы \"Национальная система пространственных данных\". За это время им успели воспользоваться множество граждан и предпринимателей. Сервис \"Земля для стройки\" доступен на публичной кадастровой карте.

Вся информация о свободных земельных участках и территориях открыта для общественного доступа, что позволяет заинтересованным лицам в реальном времени подобрать участок для строительства жилья.

Заместитель руководителя Управления Владимир Бирюков отметил, что реализация проекта значительно упростила процедуру получения земельных участков под строительство как для физических, так и для юридических лиц.

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