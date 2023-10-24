Росреестр Подмосковья провел вебинар об оказании методической помощи кадастровым инженерам
Вебинар, направленный на оказание методической помощи кадастровым инженерам, прошел в Управлении Росреестра по Московской области. Мероприятие состоялось в формате диалога, так, участники смогли получить ответы на все волнующие их вопросы.
На встрече обсудили проведение кадастровых работ в отношении нежилого здания, уточнение границ участков, раздел блокированной застройки и другие темы.
«Проведение вебинаров является одним из наиболее удобных и эффективных способов, направленных на оказание методической помощи кадастровым инженерам для повышения качества работ по подготовке технических и межевых планов», - отметил заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Олег Копылов.
В Подмосковье также составили рейтинг кадастровых инженеров. Ознакомиться со списком можно на сайте.
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