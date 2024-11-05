Росреестр Подмосковья провел семинар о рынке недвижимости

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На встрече представители Управления обсудили последние изменения в земельном законодательстве, новые подходы в кадастровых услугах, а также вопросы подготовки документов для учета объектов. Особое внимание уделили применению единых стандартов, что помогает улучшить качество работ и снизить число приостановлений регистраций.

Заместитель начальника отдела учета и регистрации Юлия Миронова отметила, что регулярные семинары и консультации помогают кадастровым инженерам повышать качество услуг и упрощают оформление недвижимости для граждан.

Кадастровый инженер Николай Субботин добавил, что подобные семинары - действенный способ взаимодействия с Росреестром, способствующий развитию и улучшению качества госуслуг для защиты интересов граждан».