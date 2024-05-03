03 мая 2024, 13:18

Росреестр Подмосковья провел онлайн-урок для сотрудников МФЦ

Росреестр Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Специалисты Управления Росреестра по Московской области провели обучающий онлайн-семинар для сотрудников МФЦ Подмосковья. Участники видеоконференции узнали об изменениях в действующем законодательстве, познакомились с нюансами порядка приема документов, а также выяснили, по каким параметрам формируется рейтинг эффективности работников.

По словам начальника отдела контроля предоставления государственных и муниципальных услуг ГКУ «МО МФЦ» Кирилла Абакумова, на сегодняшний день государственные услуги Росреестра, одни из самых популярных и востребованных в МФЦ Подмосковья.

«Организация обучающих мероприятий - непременное условие для развития и повышения квалификации наших специалистов, что помогает сделать процесс получения государственных услуг Росреестра более комфортным для граждан», - рассказал Абакумов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рейтинги МФЦ
05 мая 2024, 13:08
Прием заявок на субсидию для производства овощей стартовал в Подмосковье
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Прием заявок на предоставление субсидии для производства овощей защищенного грунта стартовал в Подмосковье. Подать документы можно до 6 мая, а победителей объявят 15-го.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, с победителями конкурсного отбора заключат соглашения для предоставления субсидий на более чем 59 миллионов рублей.

«Всего Министерством предоставляется порядка 30 субсидий из федерального и регионального бюджета», - рассказал Мурашов.

Финансовую поддержку получат производители, которые выращивают огурцы и помидоры в защищенном грунте с применением технологии досвечивания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Технологии
05 мая 2024, 12:44
Летний беговой сезон стартовал на ипподроме в Раменском
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Торжественный парад открыл летний беговой сезон в Раменском. На ипподроме собрались представители коневодческой индустрии, а также любители конного спорта.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова, в Подмосковье в зоопарках, конноспортивных клубах и фермах содержатся около 13 тысяч лошадей, и сегодня коневодческая индустрия развивается быстрыми темпами.

«В области осуществляют деятельность два племенных хозяйства: „Московский конный завод № 1“ - племенной завод по разведению лошадей орловской рысистой породы и КФХ „Фатина“ - племенной репродуктор по разведению лошадей русской верховой породы», - рассказал Мурашов.

Участники соревновались в восьми заездах. Победителей наградили денежными призами, а для гостей праздника работали пять фудтраков с угощениями, приготовленными из продукции подмосковных фермеров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Раменское
05 мая 2024, 12:30
«Торжество жизни над смертью». Андрей Воробьев поздравил верующих с Пасхой
Пресс-служба губернатора Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил верующих с праздником Светлой Пасхи. Он пожелал жителям Подмосковья любви, радости и мира.

«Этот день - торжество жизни над смертью, добра над злом. Вопреки любым невзгодам и испытаниям, мы знаем, что добро всегда побеждает», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Пасха Андрей Воробьев
05 мая 2024, 00:24
«Буду участвовать». Подмосковные студенты преобразили станцию Павшино ко Дню Победы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности — в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.

В рамках акции Влад и его товарищи преобразили станцию Павшино, разрисовав ее граффити. Студенты изобразили танк-Т34», георгиевскую ленточку и военный самолет, им помогали сотрудники полиции УТ МВД России по ЦФО и представители администрации Красногорска.

«Тут имеются патриотические порывы, нет английских названий, тут все со смыслом», - заявил 16-летний художник.

Старший инспектор ПДН Марина Ивлева рассказала, что для участия в акции искали детей, которые встали на путь исправления, студентов и волонтеров. Им предложили порисовать, но только там, где разрешено. Выбор пал на стену железнодорожной станции Павшино.

«Один мальчик поднял руку, и так мы с ним познакомились и осуществили этот проект», - рассказала Ивлева.

Влад отметил, что ему и его товарищам помогали на всех этапах - и в создании эскизов, и в выборе краски.

Цель акции - воспитание патриотизма в молодежной среде, а также предотвращение вандализма на объектах железной дороги. Сотрудники полиции рассчитывают, что не у каждого поднимется рука испортить такое граффити.

В Московской области проходит акция, приуроченная к 79-й годовщине Победы над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Студент ГБПОУ ПТ № 47 Владлен Трапезников и его коллеги-художники принимают в ней участие с 29 апреля. Подробности - в репортаже корреспондента 360.ru Маруси Михейчик.

День Победы 9 мая Дети Граффити Россия Студенты Полиция

Новости по теме