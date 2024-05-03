Росреестр Подмосковья провел онлайн-урок для сотрудников МФЦ

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По словам начальника отдела контроля предоставления государственных и муниципальных услуг ГКУ «МО МФЦ» Кирилла Абакумова, на сегодняшний день государственные услуги Росреестра, одни из самых популярных и востребованных в МФЦ Подмосковья.

«Организация обучающих мероприятий - непременное условие для развития и повышения квалификации наших специалистов, что помогает сделать процесс получения государственных услуг Росреестра более комфортным для граждан», - рассказал Абакумов.

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