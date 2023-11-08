Росреестр Подмосковья провел около 1,3 тысячи надзорных мероприятий с начала года
Государственный земельный надзор Росреестра Московской области провел порядка 1,3 тысячи надзорных мероприятий за 10 месяцев 2023 года. В общей сложности представители ведомства проверили 15,5 гектара. Таким образом специалисты следят за законностью использования земель фонда на территории Подмосковья.
Кроме того, с начала года прошло более 3,9 тысячи профилактических мероприятий. Представители ведомства объявили свыше 1,3 тысячи предостережений и осуществили 634 профилактических визита. Также они оказали почти две тысячи консультаций.
Начальник отдела государственного земельного надзора управления Вероника Маккамбаева подчеркнула, что профилактические мероприятия приносят положительный эффект.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.
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