Росреестр Подмосковья провел около 1,3 тысячи надзорных мероприятий с начала года

Количество ДТП с участием такси снизилось в Подмосковье на 8,7% за год

С начала года на дорогах Подмосковья произошло 179 ДТП по вине водителей такси. Это на 8,7% меньше, чем за такой же период прошлого года. Самой частой причиной аварий стало превышение скоростного режима.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, чаще всего причиной аварий на дорогах становится превышение скорости, несоблюдение дистанции и неправильное перестроение.

«В Подмосковье за 10 месяцев аварийность с участием такси снизилась на 8,7%. За это время произошло 179 аварий против 196 за такой же период 2022 года, когда виновниками ДТП являлись водители такси. Число погибших уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Также отметим, что на 3,4% снизилось число раненых», - рассказали в ведомстве.

Водителей призывают соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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