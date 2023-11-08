08 ноября 2023, 13:11

Росреестр Подмосковья провел около 1,3 тысячи надзорных мероприятий с начала года

Фото минимущества
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Государственный земельный надзор Росреестра Московской области провел порядка 1,3 тысячи надзорных мероприятий за 10 месяцев 2023 года. В общей сложности представители ведомства проверили 15,5 гектара. Таким образом специалисты следят за законностью использования земель фонда на территории Подмосковья.

Кроме того, с начала года прошло более 3,9 тысячи профилактических мероприятий. Представители ведомства объявили свыше 1,3 тысячи предостережений и осуществили 634 профилактических визита. Также они оказали почти две тысячи консультаций.

Начальник отдела государственного земельного надзора управления Вероника Маккамбаева подчеркнула, что профилактические мероприятия приносят положительный эффект.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

08 ноября 2023, 13:58
Жилой дом капитально отеремонтировали на Молодежной улице в Химках
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»
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Жилой дом на Молодежной улицы капитально отремонтировали в Химках. Там применили трехслойную бескаркасную систему утепления, что улучшило внешний вид здания и повысило его энергоэффективность.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, такая система утепления значительно снижает теплопотери и экономит энергоресурсы. Ремонт провели в рамках самой масштабной в России программе.

Работы проводил Фонд капитального ремонта под контролем сотрудников технадзора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ремонтные работы
08 ноября 2023, 13:58
Сотрудники «Мособлпожспаса» вызволили из иномарки пострадавших в ДТП в Клину
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из машины мужчину и трех женщин после ДТП. Авария произошла 6 ноября в городском округе Клин.

Заместитель начальника ПСЧ-313 Юрий Терентьев рассказал, что водитель легкового автомобиля Mazda не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. После этого машина перевернулась на бок, а пассажиры внутри нее оказались заблокированы.

Прибыв на место происшествия, спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля, чтобы избежать внезапного возгорания. Затем при помощи гидравлического инструмента специалисты освободили мужчину и трех женщин.

«С подозрением на травмы различной степени тяжести участников ДТП доставили в больницу», - добавил Юрий Терентьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Спасатели
08 ноября 2023, 13:19
Количество ДТП с участием такси снизилось в Подмосковье на 8,7% за год
Минтранс Подмосковья
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С начала года на дорогах Подмосковья произошло 179 ДТП по вине водителей такси. Это на 8,7% меньше, чем за такой же период прошлого года. Самой частой причиной аварий стало превышение скоростного режима.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, чаще всего причиной аварий на дорогах становится превышение скорости, несоблюдение дистанции и неправильное перестроение.

«В Подмосковье за 10 месяцев аварийность с участием такси снизилась на 8,7%. За это время произошло 179 аварий против 196 за такой же период 2022 года, когда виновниками ДТП являлись водители такси. Число погибших уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Также отметим, что на 3,4% снизилось число раненых», - рассказали в ведомстве.

Водителей призывают соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги
08 ноября 2023, 13:16
Новые рабочие места появятся на производстве автомобильных аксессуаров в Домодедове
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Производитель багажников и аксессуаров для автомобилей «Эталон Профиль» расширит производство и построит цех в Домодедове. Реализация проекта позволит компании увеличить производственные мощности и географию продаж.

«Компания получила участок в Домодедове в рамках импортозамещающей программы „Земля за один рубль“. Территория предоставляется для строительства производственно-складского комплекса», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Инвестиции в проект составят около 40 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 35 рабочих мест. Производство намерены запустить в 2026 году. Компания рассчитывает заменить импортные товары и занять свыше 10% от освободившейся доли рынка.

«Спрос на багажную продукцию, согласно проведенному компанией анализу, сохраняется на высоком уровне, что дает дополнительные возможности для развития производства», - уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Город Домодедово

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