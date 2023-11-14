Росреестр Подмосковья проведет консультацию по вопросам долевого строительства 16 ноября

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Представители Росреестра расскажут, какие документы потребуются для государственной регистрации, способы подачи документов для государственной регистрации в Росреестре, сроки предоставления услуги и другие аспекты.

С начала года Росреестр получил около 60 тысяч заявлений для регистрации договоров долевого участия, 56% которых - в электронном виде.

«Заявления, направленные в электронном виде, отрабатываются ведомством в максимально короткие сроки, что способствует обеспечению полноты и качества сведений ЕГРН, а также повышению качества государственных услуг и сервисов Росреестра» - отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Ильясова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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