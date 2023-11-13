13 ноября 2023, 12:00

Росреестр Подмосковья проведет горячую линию по вопросам геодезической и картографической деятельности 15 ноября

Unsplash
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Подмосковный Росреестр проведет горячую линию по вопросам геодезической и картографической деятельности 15 ноября. Жителей проконсультируют по вопросам профилактических визитов, заполнения документов и других процедур.

Как рассказали в ведомстве, жители смогут получить ответы на вопросы об изменениях в процедуре лицензирования геодезической и картографической деятельности, заполнении электронных заявлений, профилактических визитах и другие. Горячая линия будет работать с 11:00 до 13:00 по телефону 8 (495) 223-45-41.

«С сентября 2023 года срок предоставления государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности сокращён до 10 рабочих дней», - отметил заместитель начальника отдела геодезии и картографии Евгений Кирюхин.

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Недвижимость
13 ноября 2023, 12:42
Детский интерактив по финансовой грамотности прошел на выставке-форуме «Россия»
МЭФ МО
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Министерство экономики и финансов Московской области провело интерактив по финансовой грамотности для детей и подростков. Активность организовали на стенде «Финансовые технологии на службе людям» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Квест провел замминистра экономики и финансов Андрей Майоров. Он рассказал гостям факты из мира финансов, после чего дети стали частью игры «Алиас» на знание финансовых терминов.

Целью интерактива по финансовой грамотности стало получение несовершеннолетними навыком ответственного отношения к деньгам.

«Финансовая тема привлекла посетителей всех возрастов. Команды, состоявшие из детей, подростков и взрослых мерились силами в игре „верю/не верю“. Сложные вопросы во время напряженной борьбы за победу обсуждали все вместе, рассматривая разные версии», - уточнили в ведомстве.

Самым юным участником квеста стал 11-летний Михаил. Победители игры получили не только знания, но и беспроводную колонку и ланчбокс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам региона.

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Выставка-форум «Россия»
13 ноября 2023, 12:41
Андрей Воробьев поздравил полицейских с профессиональным праздником
Пресс-служба губернатора Московской области
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Награждения лучших сотрудников провели в Подмосковье ко Дню полиции, 10 ноября. Губернатор Андрей Воробьев поздравил представителей органов внутренних дел с профессиональным праздником и подчеркнул важность их работы.

«Прежде всего, я хочу поздравить вас, Виктор Кузьмич, и всех сотрудников внутренних дел. В пятницу отмечали День полиции. Большое количество людей находятся на службе. Каждый день, круглые сутки работают наши участковые, специальные подразделения. Хочу в вашем лице поблагодарить всех за эту слаженную работу, взаимодействие», - обратился губернатор к начальнику Главного управления МВД России по Московской области Виктору Паукову.

Андрей Воробьев подчеркнул важность работы полиции.

«Уверен, что и дальше наш главк будет на хорошем, высоком счету. Наши поздравления вам и всем вашим сотрудникам», - добавил глава региона.

В пятницу, 10 ноября, в городских округах Подмосковья прошли награждения выдающихся сотрудников полиции. Благодарственные письма и грамоты получили те, кто добился значимых результатов работы за последний год, а также ветераны МВД.

Андрей Воробьев Полиция
13 ноября 2023, 12:01
Замглавы Лобни Вадим Лебедев принял участие в тренировке по футболу в школе № 3
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Программу «Мини-футбол с особенными детьми» реализуют в Лобне. Очередная тренировка в рамках проекта прошла в школе № 3. Заместитель главы округа Вадим Лебедев принял в ней участие.

«Тренировка получилась насыщенная и активная. В завершении играли 30 минут в футбол, со счетом 5:5 победила дружба. С тренерским составом обсудили меры поддержки особенных ребят, которые реализуются в Лобне», - заявил Лебедев.

Программа позволяет ребятам заниматься спортом и общаться со сверстниками. В программу тренировок включены элементы общеразвивающих и подводящих упражнений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увлечении заработных плат спортсменов и тренеров Подмосковья. Их поднимут на 40%.

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Спортсмены Лобня Футбол
13 ноября 2023, 11:46
Экскурсия по усадьбе Любвино в Рузе пройдет 16 ноября
Unsplash
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Рузский краеведческий музей проведет экскурсию по усадьбе Любвино 16 ноября. Программа начнется в 12:00. С подробностями можно ознакомиться на сайте музея.

Усадьбу возвели по проекту известного архитектора Адольфа Эрихсона. Архитектурный комплекс включал в себя 51 здание. В Любвино сохранились двухэтажный главный дом в стиле неоклассицизм, служебное здание, парк и подъездная дорога с аллеей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Руза

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