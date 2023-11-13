Росреестр Подмосковья проведет горячую линию по вопросам геодезической и картографической деятельности 15 ноября
Подмосковный Росреестр проведет горячую линию по вопросам геодезической и картографической деятельности 15 ноября. Жителей проконсультируют по вопросам профилактических визитов, заполнения документов и других процедур.
Как рассказали в ведомстве, жители смогут получить ответы на вопросы об изменениях в процедуре лицензирования геодезической и картографической деятельности, заполнении электронных заявлений, профилактических визитах и другие. Горячая линия будет работать с 11:00 до 13:00 по телефону 8 (495) 223-45-41.
«С сентября 2023 года срок предоставления государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности сокращён до 10 рабочих дней», - отметил заместитель начальника отдела геодезии и картографии Евгений Кирюхин.
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