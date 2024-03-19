Росреестр Подмосковья принял участие в конференции об изменениях в сфере недвижимости

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, с докладом на конференции выступил замглавы отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Александр Четверик. Он рассказал о преимуществах электронной регистрации сделок с недвижимостью и защите прав в сфере имущественных отношений. С участниками встречи обсудили перспективы развития рынка, меры поддержки бизнеса и реализацию инвестиционных проектов.

«Управление Росреестра по Московской области на регулярной основе взаимодействует с профессиональными участниками сферы недвижимости, представителями застройщиков, банковских организаций и агентств недвижимости, оказывая методическую поддержку. Одним из приоритетных направлений Управления является переход всех участников рынка недвижимости, в том числе и кредитных организаций на электронное взаимодействие с Росреестром для повышения качества оказания государственных услуг в регионе», - отметил Александр Четверик.

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