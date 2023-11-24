Росреестр Подмосковья принял свыше 75 тысяч заявлений от органов местного самоуправления онлайн с начала года
С начала года органы местного самоуправления Подмосковья подали более 75 тысяч онлайн-заявлений в Росреестр. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
«Новая система электронного документооборота, по которой мы продолжаем работать с областным Росреестром, принципиальна важна и успешно показала себя в работе», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Таким образом, в Подмосковье повысили качество предоставления государственных услуг и снизили сроки подачи заявлений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.
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