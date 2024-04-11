Росреестр Подмосковья принял более 162 тысяч заявлений в марте

На регистрацию ипотеки в марте поступило более 12 тысяч заявлений, более 85% из которых - в электронном виде.

«В настоящее время срок регистрации прав на жилые помещения по заявлениям, поданным в электронном виде, в том числе по ипотечным сделкам на территории Московской области, составляет 24 часа», - отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Напомним, что в Московской области сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении ряда объектов. Речь идет о социально значимых объектах недвижимости, многоквартирных домах и объектах бытовой недвижимости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. На портале появились такие услуги, как установка предварительной опеки, оформление экстренной соцпомощи, оформление пособия и матпомощи и другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».