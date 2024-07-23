Росреестр Подмосковья получил почти 170 тысяч заявлений о регистрации объектов с января

Росреестр системно работает над повышением качества услуг и внедрением новых цифровых решений для граждан, бизнеса и органов власти. Сейчас практически все услуги можно получить в электронном виде.

«Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг, что существенно сокращает время оформления документов для обеспечения комфортных условий для граждан», - подчеркнула начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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