Росреестр Подмосковья ответит на вопросы жителей по телефону 20 марта

Представители Росреестра разъяснят понятие и виды технических и реестровых ошибок, объяснят, как отличить реестровую ошибку от технической, а также прокомментируют порядок выявления и исправления технических и реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости и предоставят другую важную информацию.

«Работа по исключению неточностей из ЕГРН позволяет повысить качество сведений об объектах недвижимости, а также положительно отразится на инвестиционном климате региона и защите прав граждан при получении услуг Росреестра», - отметила начальник территориального отдела № 3 Алина Огурцова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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