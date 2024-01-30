30 января 2024, 20:02

Росреестр Подмосковья обследовал более 510 геодезических пунктов в 2023 году

Фото Росреестра МО
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Специалисты Управления Росреестра по Московской области в прошлом году обследовали 515 геодезических пунктов, расположенных на территории региона. Кроме того, они внесли сведения в ЕГРН о 407 границах охранных зон.

Заместитель начальника отдела геодезии и картографии Евгений Кирюхин подчеркнул, что геодезические сети позволяют распространить на всю территорию России единую систему координат и высот.

«Призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к движению „Сохраним геодезические пункты вместе!“» - призвал Евгений Кирюхин.

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30 января 2024, 19:36
Бесплатные курсы по нейросетям для школьников и учителей запустили в Подмосковье
Unsplash
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Онлайн-платформа «Яндекс Учебник» объявила о запуске специальных курсов для педагогов и школьников. Им расскажут о том, как использовать ИИ-инструменты в обучении.

На курсах педагоги смогут ознакомиться с основными принципами и разновидностями нейронных сетей, а также научиться формулировать эффективные запросы для работы с GPT. Такое обучение может значительно повысить их квалификацию и компетенцию в области искусственного интеллекта.

В свою очередь, учащиеся получат возможность изучить устройство нейронных сетей и потренироваться в создании собственной модели искусственного интеллекта с использованием языков Blockly и Python. Курсы предназначены для учителей и школьников 5-11 классов. Доступ к программе предоставляется через личный кабинет учителя по ссылке.

В пресс-службе Мингосуправления Подмосковья отметили, что компания также представила обновленный бесплатный браузер, специально разработанный для использования в образовательных организациях. Доступ к браузеру открыт для всех школ России. Установить «Яндекс Браузер» можно без регистрации по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг.

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Яндекс Искусственный интеллект Учителя Школьники Нейросети
30 января 2024, 19:08
Жителям Подмосковья напомнили о возможности получения налогового вычета за покупку жилья
Unsplash
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Жителям Московской области напомнили о возможности получения налогового вычета за покупку жилься в ипотеку. Общая сумма может составить до 650 тысяч рублей.

Право на получение вычета предполагает уплату подоходного налога и наличие зарегистрированного права собственности на недвижимость, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Налоговый вычет представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физического лица при покупке квартиры или строительстве частного дома. В зависимости от ситуации, можно получить вычет до 260 тысяч рублей при строительстве или покупке недвижимости, и до 390 тысяч рублей при оплате ипотечных процентов.

Право на вычет не имеет срока давности, однако стоит учесть, что сумма вычета будет рассчитываться только за последние три года. Оно сохраняется даже после продажи недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил пользу цифровизации госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Налоги Недвижимость Ипотека
30 января 2024, 18:47
Гостехнадзор запретил эксплуатацию аттракциона в Красногорске до прохождения ТО
Unsplash
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Инспекторы Гостехнадзора Минэкологии приостановили эксплуатацию аттракциона в Красногорске. Причина — истечение сроков оценки технического состояния объекта.

На территории торгового центра «Вэйпарк» находится зарегистрированный в Управлении регионального государственного надзора аттракцион - башня свободного падения.

«Информация из системы показала, что срок оценки состояния данного развлекательного технического средства истек 26 января, в связи с чем его регистрация была приостановлена до устранения недостатков», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе инспекторы Гостехнадзора провели проверку 19 аттракционов, эксплуатируемых в Подмосковье и не обнаружили нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию развлекательных технических устройств.

Тихон Фирсов напомнил, что все владельцы аттракционов обязаны соблюдать сроки прохождения технического освидетельствования. Если сроки ТО истекли, эксплуатация объекта запрещена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. При помощи портала можно спланировать маршрут выходного дня или забронировать номер в отеле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Минэкологии Подмосковья
30 января 2024, 18:43
Подмосковье выиграло 4 медали на международных соревнованиях по вольной борьбе
Федерация спортивной борьбы России
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Сборная Московской области завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на международных соревнований по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». ​В неофициальном командном зачете сборная России заняла первое место. За ней расположилась команда Монголии и Белоруссии.

​Лидер сборной России по вольной борьбе, выступающий за Подмосковье, Абдулрашид Садулаев стал победителем турнира в весовой категории до 97 килограммов. Еще одно золото взял олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев.

​В весовой категории до 70 килограммов серебряную награду получил действующий чемпион мира среди молодежи Иналбек Шериев.

​В женской борьбе в весовой категории до 76 килограммов на третью ступень пьедестала поднялась многократная чемпионка России Екатерина Букина.

​«Легендарный турнир остается центром притяжения в мировой борьбе, несмотря на санкции. Во многом это говорит о том, что личность выдающегося борца и первого президента Федерации спортивной борьбы России Ивана Ярыгина продолжает объединять спортсменов всего мира», - подчеркнул директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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