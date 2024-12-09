09 декабря 2024, 19:06

Росреестр Подмосковья назвал преимущества цифровизации услуг

Медиабанк МО
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С начала года в Росреестр Подмосковья поступило более 130 тысяч электронных заявлений на учетно-регистрационные действия, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Цифровизация ведомства, проводимая в сотрудничестве с центральным аппаратом Росреестра и Мингосуправления региона, продолжается несколько лет. Одним из важных шагов стал перевод взаимодействия в полностью электронный формат. Так, с 2022 года все органы власти и местного самоуправления подают заявки на регистрацию прав и кадастровый учет только в электронном виде.

Это касается сделок с физическими и юридическими лицами, связанных с муниципальными услугами в сфере недвижимости: постановки и снятия с кадастрового учета, регистрации прав, перехода и прекращения прав собственности, а также исправлений ошибок в Едином государственном реестре недвижимости.

Отмечается, что использование единой электронной системы позволяет сократить сроки рассмотрения заявлений и сделать регистрационные процедуры более доступными для граждан и организаций.

09 декабря 2024, 19:58
Полицейские, пожарные и медики доложили главе Лобни об инцидентах за неделю
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В администрации Лобни полицейские, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и медики рассказали главе муниципалитета Анне Кротовой о происшествиях за неделю. Мероприятие состоялось в рамках еженедельных совещаний.

Сотрудники Отдела Министерства внутренних дел по городскому округу Лобня за минувшую неделю выявили семь фактов кражи чужого имущества, пять случаев незаконной миграции, три мошенничества и два эпизода незаконного хранения наркотических средств.

Полицейские также зафиксировали 40 дорожно-транспортных происшествий, из них 39 повлекли материальный ущерб. Так, пострадавшего в аварии на Краснополянском проезде водителя срочно доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что авария не была связана с дорожными условиями. За неделю эвакуировали 77 автомобилей, владельцы припарковали их в неположенном месте.

Специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций отработали 16 выездов: четыре в городе, а 14 - по другим районам муниципалитета. Зафиксированные на минувшей неделе в Лобне короткие замыкания не привели к возгоранию.

Медицинские работники 571 раз выезжали по вызовам, из них 276 обращений поступили в адрес скорой помощи, 159 человек госпитализировали. В городском округе продолжают вакцинировать против пневмококковой инфекции жителей старше 60 лет. С начала года привили 1016 пациентов из групп риска.

На прошлой неделе в Лобне появились на свет 24 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Скорая помощь МЧС РФ Полиция
09 декабря 2024, 19:06
Около 530 тыс жителей Подмосковья скачали приложение «Госуслуги.Дом»
Unsplash
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Приложение «Госуслуги. Дом» — цифровой инструмент для решения вопросов ЖКХ собственниками квартир в многоквартирных домах. Одно из его главных преимуществ — синхронизация с порталом ГИС ЖКХ. На данный момент около 530 тысяч человек активно пользуются приложением.

Основные запросы в приложении включают оплату жилищно-коммунальных услуг, получение информации о плановых работах и аварийных ситуациях, участие в голосованиях по общедомовым вопросам и передачу данных с квартирных счетчиков.

«Мобильное приложение „Госуслуги.Дом“ является одной из цифровых площадок, на которой собственники могут принять участие в электронном голосовании с использованием системы ГИС ЖКХ. Рекомендуем жителям переходить на электронный формат голосования», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

В 2024 году Подмосковье заняло первое место в номинации «Лидер по привлечению пользователей», став регионом с наибольшим числом граждан, использующих сервис для решения вопросов, связанных с содержанием многоквартирных домов.

ЖКХ Госуслуги
09 декабря 2024, 18:16
Подмосковье открыло 35 катков с искусственным льдом с начала сезона
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В Подмосковье открыто 35 катков с искусственным льдом. За девять дней их посетили более 60 тысяч человек. Всего с начала зимы в Московской области заработали 26 катков, а на прошедших выходных — еще 9.

В Министерстве благоустройства региона отметили, что в числе новых площадок - катки в Ступине, Одинцове, Раменском, Долгопрудном, Лобне, Богородском округе, Дубне, Чехове и Химках. Всего в декабре в Подмосковье откроются еще 39 сезонных катков.

На всех катках предусмотрены прокат инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, поддерживаемый с помощью специальной техники. Для комфортного отдыха гостей оборудованы теплые раздевалки, а также точки с горячими напитками и закусками.

Благоустройство
09 декабря 2024, 18:03
Одинцовский округ стал одним из лучших в Подмосковье по вывозу мусора
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Новый алгоритм уборки перенакоплений отходов на контейнерных площадках разработан на территории Московской области. Одинцовский округ вошел в число лучших муниципалитетов по этому показателю.

Больше 70 дополнительных соглашений между региональными операторами и муниципалитетами о беззаявочном вывозе отходов в регионе уже подписаны. Порядок действий выглядит следующим образом: водитель мусоровоза приезжает на контейнерную площадку, фиксирует навал мусора и связывается с диспетчером. После чего диспетчер регистрирует заявку и высылает на место мусоровоз необходимого размера.

Нововведение не только упрощает процесс уборки перенакопления отходов на контейнерных площадках, но и сокращает время реагирования на проблему. В среднем срок ликвидации навалов составляет от четырех до семи часов. К работе подключены все региональные операторы. Сейчас количество подписанных соглашений составляет 92%.

Одинцовский округ вошел в число лидеров по итогам данной работы. Также среди лучших муниципалитетов оказались Серпухов, Волоколамск, Чехов и Можайск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Работа Водители Мусор

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