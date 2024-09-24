Росреестр Подмосковья напомнил преимущества электронной доверенности

Если представитель юридического лица подает заявление в Росреестр, МЧД должна быть заверена нотариусом и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. Документы подаются только в электронном виде, а сама доверенность хранится в Едином блокчейн-реестре ФНС.

Начальник отдела организации и контроля Управления Ольга Козлова подчеркнула, что переход на электронные доверенности улучшит безопасность сделок с недвижимостью и качество услуг Росреестра.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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