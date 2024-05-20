Росреестр ответит на вопросы жителей Подмосковья 22 мая
Подмосковный Росреестр откроет телефонную линию по вопросам государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве в электронном виде. Задать интересующие вопросы по теме жители смогут 22 мая с 11:00 до 13:00.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники отдела ответят на вопросы о регистрации договоров долевого участия, преимуществе подачи документов в электронном виде, а также о сроках, размере госпошлины и многом другом.
«Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг Росреестра, что существенно сокращает время оформления документов для обеспечения комфортных условий для граждан», - отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Ильясова.
Звонки будут приниматься по телефону 8 (495) 223-45-41.
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