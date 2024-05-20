Росреестр ответит на вопросы жителей Подмосковья 22 мая

Семья Кочергаевых из Зарайска переехала в новую квартиру с помощью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Московской области «Жилище». Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Александр и Карина Кочергаевы воспитывают трехлетнюю дочку. До этого молодые родители жили с родственниками. О региональной подпрограмме узнали случайно из разговоров с друзьями.

«Вполне возможно, наша семья станет больше. Мы взяли двушку 47 квадратных метров на вторичном рынке с ремонтом. Уже переехали. Такое счастье не толкаться, не стоять в очереди по утрам, когда все торопятся», - отметил Александр.

С начала текущего года участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья. Напомним, чтобы войти в программу, необходимо соответствовать ряду критерий: быть в возрасте до 35 лет, нуждаться в жилье, проживать в Подмосковье, а также иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья. Подать заявку на участие можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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