Роспотребнадзор проверит школу в Долгопрудном из-за гепатита А

В Telegram-канале главы городского округа Долгопрудный Владислава Юдина появилось видео, где официально подтвердили ситуацию с карантином в школе.

«Карантинные мероприятия в городском округе Долгопрудный выполняются в школе № 7 - на карантине по гепатиту А до 30 мая находятся два класса», - сообщила начальник Управления образования окружной администрации Ирина Добрук.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в учебном заведении выявили два случая заболевания гепатитом А. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и выдали предписание выполнить комплекс санитарных мероприятий. В обоих классах карантин ввели на 35 дней, за школьниками установили ежедневное наблюдение.

В здании школы провели дезинфекцию. Ситуация находится на контроле специалистов Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее стало известно, что за первый квартал 2024 года показатель заболеваемости гепатитом А в Санкт-Петербурге увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлогодними показателями. А в Подмосковье гепатитом С стали болеть в три раза меньше , чем 10 лет назад.

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