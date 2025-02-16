Роспотребнадзор проверил качество воды в Белом озере в Шатуре

С начала 2025 года более 1,5 тысяч жителей Дубны прошли комплексное обследование в городской больнице. Данная диспансеризация направлена на профилактику различных заболеваний и их раннее выявление.

В процессе обследования можно обнаружить такие недуги, как сахарный диабет, болезни дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, а также новообразования и другие патологии.

Для эффективного выявления заболеваний поликлиники городской больницы Дубны оснащены современными диагностическими аппаратами, включая флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, МРТ, а также ультразвуковые и функциональные диагностические устройства. Прием пациентов осуществляют высококвалифицированные специалисты: терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, колопроктологи и другие. После обследования жители могут получить консультацию у нужного врача и, при необходимости, пройти эффективное лечение. Кроме того, результаты анализов и исследований можно обсудить с врачом через телемедицинскую консультацию, не посещая поликлинику.

Главный врач больницы в Дубне Игорь Давронов отметил, что работу поликлиник организовали не только в будние дни, но и по субботам. Также на базе передвижного медицинского комплекса проводятся выезды в парки.

«Мы делаем все возможное, чтобы каждый житель Дубны нашел время для диспансеризации и позаботился о своем здоровье», - отметил он.