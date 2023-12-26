Роспотребнадзор Подмосковья выявил в продаже молоко от производителя с фальшивым адресом

Компания «Филиал №2 Будо-Кошелевского комбината» пишет на этикетке, что находится по адресу: Московская область, город Подольск, проспект Юных Ленинцев, дом 59. Эти же данные указаны в товарно-сопроводительных документах. На самом деле, никакого комбината по этому адресу нет. Это значит, что продукция изготовлена в неизвестном месте неизвестными лицами и маркируется с использованием недостоверных сведений. Такие продукты могут быть опасными.

Информацию о находке передали в администрацию Подольска, налоговую инспекцию и полицию для проверки и поиска нарушителей.

Роспотребнадзор по Московской области просит жителей быть бдительными и не покупать молочные продукты сомнительного происхождения. Нужно внимательно изучать информацию о производителе на упаковке товара.

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