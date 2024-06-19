Роспотребнадзор Подмосковья проверил 47 объектов после массового отравления

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Ранее в Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовом отравлении. Речь идет о поваре компании-производителя фасоли.

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Роспотребнадзор также установил мониторинг пунктов и изъял остатки опасной продукции из оборота. Представители надзорного органа обзвонили более 470 человек, осуществлявших заказ салата с фасолью лобио. В домашних очагах отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований.

При наличии характерных симптомов ботулизма представители Роспотребнадзора рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью, а также отказаться от употребления в пищу указанной продукции.