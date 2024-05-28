Роспотребнадзор назвал топ безопасных водоемов в Орехово-Зуеве
Водоемы Московской области проверяют на соответствие требованиям санитарного законодательства. При выборе зоны для отдыха необходимо помнить, что купаться безопасно только в официально установленных местах.
На данный момент Роспотребнадзор выдал санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям шести водоемам в Орехово-Зуеве.
В их число входят озеро «Исаакиевское», карьер «Амазонка», водоемы «Мечта» и «Горский», карьер «Нажицы», а также обводненный карьер «Золотые пески».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.
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