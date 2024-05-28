28 мая 2024, 16:52

Роспотребнадзор назвал топ безопасных водоемов в Орехово-Зуеве

Медиасток.рф
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Водоемы Московской области проверяют на соответствие требованиям санитарного законодательства. При выборе зоны для отдыха необходимо помнить, что купаться безопасно только в официально установленных местах.

На данный момент Роспотребнадзор выдал санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям шести водоемам в Орехово-Зуеве.

В их число входят озеро «Исаакиевское», карьер «Амазонка», водоемы «Мечта» и «Горский», карьер «Нажицы», а также обводненный карьер «Золотые пески».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Отдых Водоемы
28 мая 2024, 17:08
Карусель в Одинцове стала четвертой по популярности в Подмосковье
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Карусель на Центральной площади в Одинцове с 20 по 26 мая посетили более 3,8 тысячи человек. Она работает ежедневно.

Художественное оформление для аттракциона создал художник и дизайнер Денис Симачев. На карусели установлено 44 фигуры животных и яркая иллюминация. Она работает бесплатно каждый день. Аттракцион установлен в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Также в Центральном парке города работает лодочная станция. Там все желающие могут покататься на лодках и катамаранах. Она работает в будни с 11:00 до 21:00, а в выходные дни с 11:00 до 22:00.

Напомним, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Отдых Андрей Воробьев
28 мая 2024, 17:02
Комплексное благоустройство дворов началось в Воскресенске
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В Воскресенске началась комплексная программа благоустройства дворовых территорий в соответствии с планом на 2024 год. К осени будут обновлены внутриквартальные проезды в 24 дворах, включающих более 70 многоквартирных домов в различных районах города.

Согласно муниципальным контрактам, первые работы выполнят на дворовых территориях по улице Быковского, Победы и Первомайская, а также в поселке Фосфоритный и селе Конобеево.

Далее благоустройство проведут во дворах на улице Ломоносова, Московская, Некрасова и Беркино.

Все работы по благоустройству по всем адресам завершат к осени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Воскресенск
28 мая 2024, 16:44
Студентки Коломны победили в дисциплине «Туризм» на чемпионате «Профессионалы»
Министерство образования МО
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Ученицы коломенской гимназии № 2 «Квантор» победили в чемпионате «Профессионалы» по компетенции «Турагентская деятельность». В соревнованиях участвовали восемь команд из семи регионов России.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, Дарья Кузнецова и Елена Юрченко заняли первые места, возглавив тройку лучших.

Конкурсантки научились разрабатывать бизнес-планы по открытию собственного турагентства, вести переговоры с потенциальными клиентами, подбирать турпакеты в соответствии с их предпочтениями и инструктировать туристов перед поездкой.

Победительницы получили дипломы, а также памятные подарки от партнеров колледжа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Работа конкурсы
28 мая 2024, 16:37
Подмосковье выиграло бронзу на международном турнире по хоккею
Полина Абрамович
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Подмосковье выиграло бронзу на международном турнире по хоккею среди студенческих сборных «Студимир». Соревнования прошли с 22 по 25 мая в Казани.

Как рассказали в Минспорта Подмосковья, игре за третье место команда региона сразилась с соперниками из Москвы. Матч завершился со счетом 7:2.

В состав сборной Подмосковья вошли студенты красногорского филиала РАНХиГС, мытищинского «ПРОСВЕТ», РМАТа, клинского РГСУ и «ПССИ» из Подольска.

В соревнованиях участвовали команды из Московской, Тверской, Томской областей, а тажке Республики Татарстан, Москвы, Китайской Народной Республики и сборная России СХЛ U21.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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