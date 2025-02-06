06 февраля 2025, 14:19

Роспатент зарегистрировал товарный знак программы «100% Подмосковье»

пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Логотип региональной программы «100% Подмосковье» зарегистрировали в качестве товарного знака. Теперь предприниматели, которые входят в реестр, могут использовать изображение в качестве дополнительной маркировки.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнили, что программа «100% Подмосковье» помогает бесплатно продвигать региональные бренды. Товары представляют на выставках и ярмарках, а также на витрине инвестпортала.

Участники получают информационную поддержку и другие услуги. Эксперты участвуют в разработке маркетинговой стратегии, помогают зарегистрировать права и получить сертификаты. Также участники реестра могут получать дополнительные баллы для конкурса на получение субсидий.

Поддержка предпринимателей проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее о программе можно на портале invest.mosreg.ru/business/ohmo. Список подмосковных производителей находится на интерактивной карте invest.mosreg.ru/business/ohmo/map-brand.

06 февраля 2025, 14:29
Еще 9 детских садов построят в Подмосковье по госпрограмме в 2025 году
Минстрой МО
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В Подмосковье в 2025 году по госпрогамме построят 9 новых детских садов. В региональном Минстройкомплексе сообщили, что это позволит решить проблему нехватки мест в учреждениях для дошкольников.

Новые детские сады смогут принять 2 430 человек из 8 подмосковных округов. В корпусах обустроят физкультурный и музыкальный залы, столовые, медицинские кабинеты, а на прилегающий территории разместят игровые площадки с современным оборудованием и теневыми навесами.

Уже 1 сентября откроются детские сады в микрорайоне Барыбино в Домодедове, поселке ВУГИ в Люберцах, микрорайоне Зубачево поле в Сергиево-Посадском городском округе, микрорайоне «Щелково-7» в Щелкове, а также в микрорайоне Новогорск-Планерная в Химках.

До конца года сдадут дошкольные учреждения в ЖК «Малая Истра» в городском округе Истра, в Проектируемом проезде 4037 в Люберцах, поселке Поварово в Солнечногорске, а также в ЖК «Молодежный» в Раменском.

Детские сады
06 февраля 2025, 13:57
Подмосковные спасатели предупредили водителей о гололеде
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» напоминают водителям о важности соблюдать ПДД в связи с гололедом. Заместитель начальника теруправления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Богатков отметил, что при оттепели днём и заморозках ночью дороги становятся особенно скользкими, увеличивается риск ДТП.

«Работники противопожарно-спасательной службы призывают всех участников дорожного движения следовать правилам, которые помогут обеспечить безопасность как водителям, так и пешеходам. Во время движения по дороге автовладельцам необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию», - отметил Богатков.

Водителям стоит помнить, что на гололеде тормозной путь возрастает в восемь раз, а дистанция до других машин должна быть не менее половины скорости движения. Помимо этого, особенно осторожно нужно проезжать пешеходные переходы и перекрестки, а также следить за пожилыми людьми и детьми.

Спасатели советуют не садиться за руль в состоянии усталости или после приема лекарств или алкоголя. Внимательность и осторожность на дороге - залог безопасности для всех.

Спасатели Дороги
06 февраля 2025, 13:57
Сноубордист из Подмосковья Арсений Томин стал призером турнира за кубок России
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Подмосковный сноубордист Арсений Томин продолжает успешно выступать на Кубке России. На пятом этапе в Миассе он завоевал серебро в дисциплине «сноуборд-кросс в смешанной паре» вместе с Александрой Паршиной из Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Ранее Томин занял третье место в индивидуальном заезде и брал серебро на четвертом этапе в тех же дисциплинах. На третьем этапе спортсмен стал двукратным победителем.

Напомним, соревнования в Миассе продлятся до 6 февраля, следующий этап пройдет в Челябинской области, а финал состоится в апреле в Лабытнанги.

Спортсмены
06 февраля 2025, 13:56
Почти 20 школ построят в Подмосковье по госпрограмме в 2025 году
Минстрой МО
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В 2025 году в Подмосковье построят 17 новых школ, которые смогут принять более 11,4 тысячи учеников. Образовательные учреждения появятся по госпрограмме в 15 округах и помогут решить проблему второй смены. Школы оснастят современными классами и специализированными кабинетами, создавая комфортные условия для учебы.

Некоторые проекты уже реализовали. Так, в микрорайоне Купелинка Ленинского округа открылась школа на 1,1 тысячи мест. В Дзержинском завершат строительство комплекса со школой на 1,1 тысячи мест и детским садом на 100 мест. В Зарайске появится школа на 825 мест, что позволит отказаться от второй смены. В Одинцове и Звенигороде откроются учреждения на 950 и 1,1 тысячи мест соответственно, а в Ленинском округе в квартале Римский построят школу на 1,3 тысячи мест. В Королеве появится новый корпус школы № 1 на 400 мест.

К 1 сентября заработают школы в Домодедове, Богородском округе, Ступине, Чехове, Долгопрудном и Подольске. Также откроется воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске. До конца года планируется сдать еще три объекта: школу на 1,1 тысячи мест в Красногорске, пристройку на 350 мест к «Внуковской школе» в Дмитровском округе и пристройку на 300 мест к гимназии № 6 в Солнечногорске.

Школы Строительство

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