Роспатент зарегистрировал товарный знак программы «100% Подмосковье»

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнили, что программа «100% Подмосковье» помогает бесплатно продвигать региональные бренды. Товары представляют на выставках и ярмарках, а также на витрине инвестпортала.

Участники получают информационную поддержку и другие услуги. Эксперты участвуют в разработке маркетинговой стратегии, помогают зарегистрировать права и получить сертификаты. Также участники реестра могут получать дополнительные баллы для конкурса на получение субсидий.

Поддержка предпринимателей проводится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее о программе можно на портале invest.mosreg.ru/business/ohmo. Список подмосковных производителей находится на интерактивной карте invest.mosreg.ru/business/ohmo/map-brand.