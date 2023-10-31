Росгвардия задержала женщину за незаконное хранение наркотиков в Пушкино
Сотрудники Росгвардии задержали женщину за хранение наркотиков в Пушкино. У 30-летней жительницы обнаружили сверток с порошкообразным веществом.
Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы получили сообщение о подозрительной женщине на Центральной улице от полиции. Она что-то тщательно искала в земле. Приехав на место, правоохранители задержали жительницу до приезда следственно-оперативной группы. При досмотре у подозреваемой обнаружили сверток с 0,86 грамма мефедрона.
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