Росгвардия задержала женщину за незаконное хранение наркотиков в Пушкино

Программа наставничества для предпринимателей начнется в Подмосковье 2 ноября

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Акселерационная программа наставничества 2.0. для предпринимателей Подмосковья стартует 2 ноября. К участию приглашают представителей бизнеса, применяющих специальный налоговый режим.

Участников программы ждут вебинары по увеличению продаж, маркетингу, упаковке продукции и других аспектах, необходимых для ведения бизнеса. В конце обучения предпринимателям предстоит защитить свои проекты перед экспертной комиссией.

Участие в проекте бесплатное. Узнать о программе обучения и зарегистрироваться можно по ссылке. Чтобы стать наставником проекта, необходимо заполнить анкету.

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