Росгвардия задержала в Воскресенске проникшего в чужой автомобиль мужчину

Более 800 терапевтов и врачей смежных специальностей приедут на форум в Московский областной научно-исследовательский институт имени Владимирского. Еще около 2,5 тысячи специалистов из разных городов России и других стран присоединятся к мероприятию онлайн.

Съезд состоится 29 и 30 ноября в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья». Поделиться опытом в области достижений современной медицины приедут терапевты, а также кардиологи, пульмонологи, фтизиатры, гастроэнтерологи, гематологи и другие специалисты из разных городов России. Участие в мероприятии также примут коллеги из Франции, Италии, Португалии, США, Китая и других стран. Ожидаемое количество участников составит более трех тысяч человек, 850 из которых приедут на форум лично.

«Врачи - это та профессия, которая требует постоянного повышения своей квалификации. Наука и медицина всегда идут вперед. Съезды, конференции и форумы - эта та форма медицинского образования, без которого врач просто не может. Это выжимка всего самого важного. Площадка повышения квалификации за короткий период. Считаю, что это замечательная инициатива, которая собирает большое количество экспертов. Терапевты получат большую базу знаний», - отметила главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО Екатерина Иванова.

Она добавила, что выбор площадки для форума - правильный и органичный. МОНИКИ имени Владимирского, по мнению Екатерины Ивановой, это ведущая научно-педагогическая площадка Подмосковья в сфере медицины. Здесь работают эксперты самого высокого уровня, а славные традиции института вызывают особое уважение у врачей.

На съезде специалисты обсудят последние данные о результатах медицинских исследований, узнают о возможностях современной диагностики и лечения. Участников ждут мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Полезные идеи в будущем предложат для внедрения в медицинскую практику.

Чтобы принять участие в форуме онлайн, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.