Росгвардия задержала в Раменском находящегося в федеральном розыске мужчину
Сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего мужчину, находящегося в федеральном розыске, в Раменском округе. Его доставили в отдел полиции.
Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного мужчину, который засуетился при виде правоохранителей. Его остановили для проверки, после чего выяснилось, что он находится в федеральном розыске на протяжении полугода за совершенную кражу.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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