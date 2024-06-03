Росгвардия задержала устроившего стрельбу во дворе Балашихи мужчину

Более шести миллионов жителей Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» с момента ее запуска. Из них почти четыре миллиона использовали сервис с мобильных устройств, а более двух миллионов — с персональных компьютеров.

На карте указано более 54 тысяч многоквартирных домов региона с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. За последний месяц отмечается повышенная активность пользователей карты - свыше 750 тысяч посещений.

Это связано с плановым отключением горячей воды для периодического технического обслуживания, что необходимо для обеспечения надежной работы системы централизованного отопления в холодные периоды и подготовки к следующему отопительному сезону.

Вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что сервис был запущен в 2020 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он был разработан для удобства жителей региона, чтобы они могли оперативно получать информацию об отключениях отопления и плановых отключениях горячей воды.

Пользователи также имеют возможность подписаться на « Карту коммунальных услуг ». С момента запуска сервиса на нее уже подписались около 5,5 тысячи человек.

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