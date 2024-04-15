15 апреля 2024, 12:57

Росгвардия задержала серийного грабителя супермаркетов в Коломне

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в серии краж в Коломне. Ранее судимого 39-летнего местного жителя заметил патруль около одного из магазинов города.

Мужчина выбегал из супермаркета, пряча украденное под курткой. После задержания выяснилось, что его разыскивает полиция за серию мелких краж из торговых точек.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Уголовное дело Росгвардия Кражи Полиция
15 апреля 2024, 13:10
Студенты Коломенского ГСГУ прошли комплексную проверку здоровья
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Проект от факультета физической культуры и спорта «Десант здоровья ГСГУ» реализовали в Коломне. В течение недели студенты социально-гуманитарного университета проходили медицинские осмотры и получали рекомендации по здоровому образу жизни.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что студенты по группам прошли диагностику в современной лаборатории физкультурно-педагогического мастерства и функциональной диагностики. Лаборатория недавно открылась в вузе и ее новейшее электронное оборудование активно используется.

Проверку здоровья прошли почти 100 студентов с разных факультетов. С помощью техники парни и девушки получили информацию о составе своего тела, прошли динамометрию и спирометрию, проверили сердечный ритм и емкость легких. Все результаты преподаватели занесли в индивидуальные карты студентов.

Участникам проекта показали упражнения, которые помогут укрепить организм. Важным событием недели стала научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни - твоя главная победа».

Благотворительный проект «Синергия добра» организовал художественный мастер-класс по живописи для детей из Белгорода, находящихся в оздоровительном лагере в Волоколамске. Под руководством наставников ребята нарисовали свои шедевры, которые заберут на память.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вузы Коломна Студенты Образование
15 апреля 2024, 13:03
Спасатели убрали перекрывшее автомобильное движение дерево в Наро-Фоминске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» оперативно убрали с дороги упавшее дерево в Наро-Фоминске. Об опасной помехе на проезжей части спасателям сообщил местный житель около двух часов ночи.

Как рассказал заместитель начальника 278-й пожарно-спасательной части Юрий Яковлев, спасатели выехали на место происшествия незамедлительно, ведь лежащее на дороге дерево могло спровоцировать автомобильную аварию.

«Работники дежурной смены оградили место падения и использовали осветительный комплекс, так как этот участок автодороги находится без освещения. Специалисты с помощью бензопилы распилили дерево и очистили проезжую часть, после чего движение на трассе было полностью восстановлено», - заключил Яковлев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Дороги
15 апреля 2024, 13:03
Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Одинцове
Читайте нас в: Google Новости
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил первые паспорта 20 школьникам. Торжественное мероприятие прошло в здании администрации муниципалитета.

Андрей Иванов вручил ребятам самый главный документ, удостоверяющий личность, и сказал напутственные слова.

«Ребята, я хочу вас с этим событием поздравить. Хочу пожелать, чтобы вы были достойными гражданами своей страны. Пусть в вашей жизни все сбудется: все мечты, все ваши задумки», - сказал глава округа.

Вместе с паспортом школьникам вручили подарочное издание книги Николая Карамзина «История государства Российского».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что осенью в Подольске откроют гимназию и три детских сада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Паспорта Школьники
15 апреля 2024, 13:02
Свыше 2 миллионов человек посетили парки Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
За неделю с 8 по 14 апреля парки Подмосковья посетили 2,2 миллиона человек. Это на 566 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, в будни парки посещали от 239 до 365 тысяч человек в день. В субботу там отдохнули 389 тысяч гостей, а всего за выходные - 690 тысяч.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

На минувшей неделе 102 тысячи человек побывали в «Пехорке» в Балашихе, 66 тысяч - в центральном парке в Пушкино, 64 тысячи - в парке Толстого в Химках, 62 тысячи - в «Мира» в Мытищах и 49 тысяч - в Сестрорецком в Клину.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки

Новости по теме