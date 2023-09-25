Росгвардия задержала подозреваемых в сбыте наркотиков в Раменском
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в распространении наркотиков в крупном размере в Раменском округе. У супружеской пары обнаружили свертки с запрещенными веществами.
Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы обратили внимание на подозрительное поведение мужчины и женщины. Они оглядывались по сторонам и выбросили в курсе красный сверток, когда увидели патрульную машину. Пару задержали - они признали, что имеют при себе наркотики, которые предназначались для сбыта.
Подозреваемых оставили в отделение полиции, где у них изъяли девять свертков с мефедроном общей массой 2,84 грамма. Возбуждено уголовное дело.
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