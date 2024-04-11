Росгвардия задержала подозреваемого в разбойном нападении в Мытищах
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на жителя округа. Ранее стражи порядка получили сообщение о том, что на улице Мира происходит драка.
Прибыв по указанному адресу, представители Росгвардии выяснили, что 25-летний гражданин напал на незнакомого ему мужчину. Угрожая физической расправой, злоумышленник требовал десять тысяч рублей. Получив отказ, мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом.
Нападавшего задержали, а пострадавшего госпитализировали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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