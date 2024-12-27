27 декабря 2024, 12:36

Росгвардия задержала подозреваемого в краже из магазина в Егорьевске

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Росгвардия Московской области задержала подозреваемого в ранее совершенной краже из супермаркета. Им оказался 36-летний местный житель.

Стражи порядка прибыли в магазин по сигналу «Тревога» в охраняемый магазин. На месте администратор объяснил, что в зале находится мужчина, который недавно украл бутылку алкоголя и, по всей видимости, собирается совершить еще одно преступление.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Росгвардия Егорьевск
27 декабря 2024, 12:36
Акция в память о легендарном тренере Николае Эпштейне прошла в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Воскресенск считается подмосковной столицей хоккея во многом благодаря своим выдающимся тренерам. Одним из них был легендарный наставник Николай Эпштейн.

В честь 105-летия со дня рождения Николая Эпштейна у памятника основателям хоккейной команды «Химик» возле около Ледового дворца собрались работники ВСК «Химик», сотрудники администрации и жители городского округа. Они почтили память заслуженного тренера СССР и возложили цветы к монументу.

Воспитанниками Николая Эпштейна были легенды советского и российского хоккея: Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Андрей Локтионов, Вячеслав Козлов и Валерий Зелепукин. Именно под его руководством они начали свой путь в большой спорт. Эпштейн всегда верил в творческий потенциал своих хоккеистов и предоставлял им свободу для импровизации на льду В январе 1961 года команда молодых хоккеистов «Химика», которой руководил Николай Эпштейн, сыграла серию товарищеских матчей против сборной США, что стало важным шагом в развитии международного хоккея и прекрасной школой для будущих звезд этого вида спорта.

Спортсмены Хоккей Воскресенск
27 декабря 2024, 12:22
«И приглашу на фабрику мороженого». Гендиректор «Чистой линии» — на благотворительной акции для детей
360.ru
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Благотворительная акция «Елка желаний» — уже традиционная в преддверии Нового года. Все желающие могут поддержать ее и помочь исполнить заветные мечты детей, находившихся в сложной жизненной ситуации. Участие принял и генеральный директор компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Благотворительная акция «Елка желаний» - уже традиционная в преддверии Нового года. Все желающие могут поддержать ее и помочь исполнить заветные мечты детей, находившихся в сложной жизненной ситуации. Участие принял и генеральный директор компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

В Детском клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье он снял с новогодней ели три конверта от детей, которые написали в них о своих мечтах.

Это юные пациенты из Красногорска, Щелкова и Серпухова, которые не только получат долгожданные подарки, но и посетят экскурсию по фабрике мороженого.

«Я обязательно сегодня же обращусь к Деду Морозу. Он мне обещал, что эти подарочки я у него заберу, плюс заберу с нашей фабрики корзину мороженого. И поедем к нашим замечательным детям поздравлять их с Новым годом. Пользуясь случаем, я их приглашу к нам на экскурсию по фабрике, чтобы детки увидели, как мы варим мороженое», - сказал Армен Бениаминов.

Он также поблагодарил врачей за их труд и пожелал всем медикам крепкого здоровья и благополучия.

«Огромное спасибо нашим доблестным врачам, людям в белых халатах, которые лечат детей, занимаются ими. Низкий поклон им за их огромный труд», - добавил он.

Большую новогоднюю елку установили в детском медицинском центре имени Рошаля. Ее полностью украсили конвертами с пожеланиями детей.

Армен Бениаминов открыл три их них, в которых маленькая Элина из Красногорска попросила мягкую игрушку, Миша из Щелкова - музыкальные наушники, а Никита из Серпухова - планшет.

Ранее в акции принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними желаниями детей из Коломны, Домодедова и из села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.

Праздники Благотворительность Дети Больницы Общественные акции Новый год
27 декабря 2024, 11:34
Футболисты из Лобни стали призерами первенства Московской области
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В Лобне наградили футболистов «Академии спорта». Футболисты успешно выступили на первенстве Московской области.

Юноши 2014 года рождения заняли третье место. Команда 2008 года рождения также завоевала бронзу, а самые старшие игроки «Академии спорта» 2007 года рождения получили серебро, уступив победу всего на два очка. При этом вратарь пропустил наименьшее количество голов из всех 12 команд в группе.

В командном зачете сборные 2010, 2009, 2008, 2007 годов вывели «Академию спорта» в Лобне на третье место в Подмосковье.

Футболисты поблагодарили Марата Сабирова, Максима Бровкина, Евгения Бакина, Эдуарда Зимарина и Александра Белявского - тренеров, которые помогли достичь высот.

Лобня
27 декабря 2024, 11:25
Новую технологию операции на сосудах сердца внедрили в МОНИКИ
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Новый вид операций на сердце начали проводить в МОНИКИ. Они необходимы для восстановления кровотока в артериях сердца при помощи специальных шунтов.

При аортокоронарном шунтировании из минидоступа хирурги обходят место сужение коронарного сосуда, чтобы восстановить кровоток при минимальном вмешательстве. Это позволяет значительно облегчить реабилитацию.

«Ранее такие операции выполнялись с помощью срединной стернотомии - разреза вдоль грудины. Сейчас же благодаря новым инструментам и мастерству наших хирургов, операцию проводят малоинвазивно через небольшой разрез около шести сантиметров в межреберном пространстве», - рассказал заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

При помощи новой технологии в учреждении уже провели три операции, все пациенты чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Операции проводят бесплатно, по полису ОМС при наличии показаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в регионе. Так, в этом году открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе.

Больницы Врачи

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