Росгвардия задержала нарушителя общественного порядка в Ступине

Во время патрулирования улиц городского округа Ступино росгвардейцы обратили внимание на одетого не по погоде мужчину, который вел себя неадекватно. Он беспокоил прохожих, хаотично перемещался по дороге и агрессивно взаимодействовал с автомобилями, мешая движению транспорта.

По внешнему виду стало очевидно, что нарушитель находится в неадекватном состоянии, ему требуется медицинская помощь. Росгвардейцы задержали мужчину и вызвали бригаду врачей. Оказалось, что задержанный находился в состоянии сильного опьянения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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