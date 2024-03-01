01 марта 2024, 17:05

Росгвардия задержала нарушителя общественного порядка в Ступине

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники вневедомственной охраны Ступинского отдела главного управления Росгвардии по Московской области задержали 30-летнего местного жителя. Он нарушал общественный порядок и создавал помехи участникам дорожного движения.

Во время патрулирования улиц городского округа Ступино росгвардейцы обратили внимание на одетого не по погоде мужчину, который вел себя неадекватно. Он беспокоил прохожих, хаотично перемещался по дороге и агрессивно взаимодействовал с автомобилями, мешая движению транспорта.

По внешнему виду стало очевидно, что нарушитель находится в неадекватном состоянии, ему требуется медицинская помощь. Росгвардейцы задержали мужчину и вызвали бригаду врачей. Оказалось, что задержанный находился в состоянии сильного опьянения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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Росгвардия Ступино
01 марта 2024, 18:31
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 1 марта достигли 6 баллов
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 1 марта. Основные заторы зафиксировали в сторону области на Рублево-Успенском, Новорязанском, Новосовихинском, Щелковском и Ярославском шоссе.

Движение также затруднено на Ленинградском, Пятницком, Можайском, Каширском, Володарском шоссе и на Октябрьском проспекте. Участников дорожного движения просят не совершать резких маневров, соблюдать скоростной режим и быть внимательными при парковке транспортных средств.

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Дороги
01 марта 2024, 18:20
Команда Росгвардии Подмосковья завоевала серебро на чемпионате по шахматам
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сборная команда Главного управления Росгвардии Московской области завоевала серебряную медаль в общекомандном зачете на чемпионате Центрального круга войск по шахматам. Победителям и призерам вручили медали, кубки и грамоты.

В соревнованиях, которые прошли в Петровском зале гостиницы «Националь» в Москве, участвовали 50 специалистов из соединений, воинских частей и территориальных органов Центрального округа Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов разделились на 30 команд.

Турнир проходил в формате быстрых шахмат по швейцарской системе, позволившей определить лучших игроков для финальных поединков. По итогам соревнований, представители главного управления Росгвардии Подмосковья заняли почетное второе место, завоевав серебро в общекомандном зачете.

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Росгвардия
01 марта 2024, 18:19
Отделение Российского союза сельской молодежи открылось в Воскресенске
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В центре «Олимпиец» прошло торжественное открытие филиала Российского союза сельской молодежи. Его основной задачей является помощь молодым людям в самореализации на сельских территориях.

Председатель регионального филиала Алена Линовицкая рассказала, что благодаря поддержке президента Российской Федерации реализуются проекты «Творчество на селе», «Спорт на селе», «Лидеры села» и «Карьера на селе».

Программа «Кадры для села» направлена на то, чтобы молодые люди осознавали свои возможности развития. Это поспособствует прогрессу сельских районов.

Российский союз сельской молодежи - общероссийская общественная организация. Она способствует развитию сельских территорий, модернизации агропромышленного комплекса и улучшению качества жизни на селе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Воскресенск
01 марта 2024, 18:15
Главный детский травматолог Подмосковья объяснил правила первой помощи при ампутации пальца
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Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев напомнил, как следует оказывать первую помощь при травматической ампутации пальца. Он подчеркнул, что в жизни может произойти все что угодно, поэтому необходимо быть готовым ко всему.

«Усадите или даже лучше уложите пострадавшего, слегка приподнимите ему ноги, так как имеется большая вероятность развития шока или потери сознания. Прижмите рану чистой тканью - это поможет остановить кровотечение», - прокомментировал Григорьев.

Если ампутировано несколько пальцев, следует вложить в ладонь свернутую в валик ткань или целый бинт, чтобы травмированные пальцы упирались в валик. После оказания первой помощи необходимо вызвать скорую.

Ампутированную чать ни в коем случае нельзя мыть или класть в снег. Ее следует положить в чистую ткань, завернуть в пакет и только потом поместить его в холодную воду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой ипотеке для соцподдержки медработников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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