Росгвардия разыскала угнанный автомобиль в Подмосковье

Почти 500 семей в ЖК «Горки Парк» готовятся к новому этапу — переезду. Министерство жилищной политики одобрило готовность к эксплуатации корпуса № 7.1 застройщика «Самолет».

Дом вмещает 496 квартир общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположены коммерческие помещения, где появятся магазины, аптеки, кофейни и другие сервисы для жителей.

В корпусе представлены разнообразные типы квартир - от студий до квартир четырехкомнатной планировки. Квартиры будут переданы с чистовой отделкой в светлых тонах, с установленными межкомнатными дверьми и сантехникой. Некоторые из них уже оборудованы кухонными гарнитурами и мебельными сетами.

Интерьер выполнен в дизайн-коде проекта «Луг» - светлые холлы первого этажа украшены акцентными стенами с элементами из керамогранита, повторяющими форму колосьев. Также для жильцов предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов, а также кладовые для сезонных вещей на подземном уровне.

Фасад здания разделен на блоки с помощью вертикального и горизонтального деления. Использованы разные оттенки штукатурки - от белого и пшеничного до коричневого и графитового. Эта цветовая гамма актуальна для всех домов в проекте «Горки Парк».

Каждый житель сможет насладиться отдыхом во дворе дома, где есть места для прогулок, уличные тренажеры, скамейки, беседки и современные игровые площадки для детей из натуральных материалов.

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