Росгвардия предотвратила пожар в частном доме в Электростали

Логопед школы «Триумф» в Химках Лариса Кушнарева стала финалистом регионального этапа VII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель — дефектолог России». Она представит округ в номинации «Логопед года».

Лариса Николаевна выступит в региональном финале с коллегами из Коломны, Подольска и Лобни.

«Мой педагогический стаж и опыт работы в дошкольном отделении школы „Триумф“ помогли мне проявить себя и уверенно выступить в конкурсе. Спасибо близким, коллегам и воспитанникам за то, что верите и поддерживаете меня!» - рассказала Кушнарева.

Учителя показали жюри свои профессиональные портфолио, видеоролики с открытым занятием, конспекты урока, а также провели мастер-класс. Финал пройдет 22 мая в онлайн-формате. Конкурсанты в режиме видеоконференции расскажут о себе и специфике своей работы.

«Поздравляю Ларису Кушнареву с выходом в финал! Желаю удачи и успехов. Уверена, она достойно представит наш городской округ на конкурсе», - сказала муниципальный депутат городского округа Химки Наталья Каныгина.

Напомним, конкурс проводится с 2018 года. Он направлен на профессиональный, карьерный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, осуществляющих коррекционную работу, поддержку инновационных разработок и технологий организации образования.

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