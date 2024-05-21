Росгвардия предотвратила пожар в частном доме в Электростали
Сотрудники подмосковной Росгвардии помогли потушить очаг возгорания в жилом доме в Электростали. Охранная сигнализация сработала в деревне Кашино.
Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы осмотрели территорию и обнаружили задымление на первом этаже дома. Они вызвали экстренные службы и приступили к тушению очага возгорания.
«Предварительно сотрудники Росгвардии обесточили домовладение и, для блокирования распространения огня, с помощью садового поливочного шланга ликвидировали открытое пламя», - рассказали в Росгвардии.
Принятые меры предотвратили повреждение жилой части дома и уничтоения имущества.
Прибывшие пожарные полностью потушили возгорание, его причиной стало короткое замыкание в подвале.
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