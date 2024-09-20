Росгвардия помогла спасателям эвакуировать людей из горящего завода в Подольске

В предстоящие выходные Госавтоинспекция городского округа Лобня проведет профилактическую акцию «Маленький пассажир — большая ответственность!». Это мероприятие станет частью комплексной информационно-профилактической кампании «Внимание — дети!», которая проходит в Московской области с 19 августа по 22 сентября.

В рамках акции, 22 сентября в Лобне состоится массовая проверка водителей. Основной целью проверки является предотвращение нарушений требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, а также сокращение числа погибших и раненых детей-пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о важности соблюдения правил перевозки детей. Так, дети младше семи лет должны перевозиться в легковых автомобилях и кабинах грузовых автомобилей с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Для детей от семи до 11 лет допускается использование ремней безопасности или детских удерживающих систем, но на переднем сиденье легкового автомобиля обязательно использование детских удерживающих устройств.

Организаторы акции призывают всех водителей быть внимательными и ответственными при перевозке маленьких пассажиров, ведь их безопасность - это общая задача.

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