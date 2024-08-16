16 августа 2024, 15:05

Росгвардия Подмосковья выехала более 32 тысяч раз по сигналу «Тревога» с января

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Представители Росгвардии Московской области совершили почти 40 тысяч выездов на охраняемые объекты по сигналу «Тревога» с начала года. Стражи порядка задержали 17 человек, находившихся в федеральном розыске.

За семь месяцев по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства росгвардейцы задержали свыше 25 тысяч человек. Помимо этого, в 5,6 тысячи случаев пресекли попытки нарушений, совершенных в отношении охраняемого имущества.

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Росгвардия
16 августа 2024, 15:18
Еще одну модернизированную библиотеку откроют в Ивантеевке в сентябре
Министерство культуры и туризма Московской области
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Модельная библиотека в Ивантеевке откроется в сентябре. Она станет 18-м учреждением, модернизированным по нацпроекту «Культура».

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, с 2020 года в Подмосковье открыли 17 модельных библиотек в 13 округах. Количество читателей в них увеличилось на 80%. В них обновили помещения и подход к работе с посетителями, внедрили новые услуги и возможности.

В ведомстве добавили, что в следующем году на создание модельных библиотек претендуют еще девять учреждений региона, из них одна находится в сельской местности.

В Подмосковье также действует региональная программа по обновлению библиотек, в этом году по ней преобразятся учреждения в Долгопрудном, Рузе, Лыткарине и Пущине.

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Книги Ремонтные работы
16 августа 2024, 15:07
Новую поликлинику построят в поселке Мирном в 2026 году
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Поликлинику на 540 посещений в смену возводят в поселке Мирный. Объект достроят в 2026 году.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил стройплощадку нового медучреждения.

«В здание также будет встроен пост скорой медицинской помощи на две бригады. Сейчас подрядчик возводит монолитные конструкции первого этажа, приступает к устройству ограждающих конструкций здания и внутренних стен, перегородок», - отметил Волков.

В будущей поликлинике оборудуют блоки функциональной диагностики, физиотерапии и лучевой диагностики. На втором этаже взрослого отделения разместится женская консультация. В новом здании также установят современную мебель и медицинское оборудование.

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Люберцы Строительство Поликлиники
16 августа 2024, 15:03
Готовность Коломны к отопительному сезону составила 78%
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Департамент городского хозяйства Коломны готовит дома к осенне-зимнему сезону. Полностью прошли проверку уже 760 домов из 974.

Готовность к предстоящему отопительному сезону в Коломне сейчас составляет 78%. Департамент городского хозяйства ведет работы в графике с небольшим опережением.

«В каждом многоквартирном доме подготовка к зиме включает разные параметры. Все зависит от архитектурных особенностей дома, года его постройки, от имеющихся инженерных коммуникаций и степени их износа», - сказали в департаменте городского хозяйства.

Отельное внимание при подготовке домов рабочие уделяют сохранению тепла: проверяют двери подъездов, чтобы были установлены доводчики, пружины и уплотнители. Сотрудники департамента осматривают оконные блоки. Также проверяют подвалы, трубы там должны быть покрашены и без ржавчины, а запорная арматура исправна.

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Коломна Благоустройство ЖКХ Отопление
16 августа 2024, 12:35
Более 3 тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше трех тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года. Ее можно сделать бесплатно при наличии показаний, рассказали в региональном Минсоцразвития.

Процедуры ЭКО проводят бесплатно по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

«В Подмосковье процедура экстракорпорального оплодотворения проводится бесплатно и в рамках ОМС. Всего с начала года было выполнено более трех тысяч таких процедур», - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить услугу можно, оформив квоту. Узнать подробнее об этом можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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