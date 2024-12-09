Росгвардия Подмосковья стала призером Спартакиады «Динамо»

Дмитровская гимназия «Логос» основана в 1992 году, однако ее история началась намного раньше — с открытия женской прогимназии в 1876 году. Ученики и преподаватели с нетерпением ждут этого особенного дня, чтобы провести традиционное посвящение в гимназисты.

Дмитровская гимназия «Логос» основана в 1992 году, однако ее история началась намного раньше - с открытия женской прогимназии в 1876 году. Ученики и преподаватели с нетерпением ждут этого особенного дня, чтобы провести традиционное посвящение в гимназисты.

В гимназии работают 26 педагогов высшей квалификационной категории. Они обучают 306 детей с 1 по 11 класс. Более 10 лет «Логос» входит в топ-10 лучших школ Подмосковья, а по итогам 2023-2024 учебного года вошла в топ-20 лидеров областного олимпиадного движения.

«Гимназия „Логос“ - это гордость и флагман образования Дмитровского округа. Здесь передовые технологии и высокопрофессиональные педагоги создают условия для всестороннего развития учеников», - отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Иван Курданин.

В День рождения образовательного учреждения старшеклассников традиционно посвящают в гимназисты - этап взросления учащихся. Подготовка к этому событию начинается задолго до праздника: ученики готовят творческие номера, создают плакаты и рисунки.

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