Росгвардия Подмосковья стала призером Спартакиады «Динамо»
Завершился сезон Спартакиады «Динамо» по служебно-прикладным и массовым видам спорта. По итогам сборная команда Росгвардии по Московской области заняла третье место.
В состав сборной вошли сотрудники и военнослужащие, участвовавшие в девяти видах соревнований: плавании, лыжах, стрельбе, кроссе, биатлону, гиревому спорту и полосе препятствий.
В торжественной обстановке 1-й заместитель председателя Московской областной организации «Динамо» Павел Рыженков поздравил победителей и вручил заместителю начальника главка полковнику Сергею Новичкову главный кубок.