Росгвардия Подмосковья проконтролировала безопасность мероприятий в Рождество
Более 400 росгвардейцев вместе с сотрудниками других правоохранительных структур Московской области обеспечили безопасность при проведении рождественских мероприятий во всех городских округах. Слаженная работа позволила предотвратить грубые нарушения общественного порядка.
Накануне сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Московской области напомнили владельцам оружия о запрете носить его на массовые и публичные мероприятия. Помимо этого, они призвали соблюдать правила хранения и использования ножей, пистолетов и другого оборудования.