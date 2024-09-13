13 сентября 2024, 13:18

Росгвардия Подмосковья приняла участие в открытии памятника бойцам СВО

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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В Ступине на бульваре Победы открыли памятник местным жителям — участникам специальной военной операции. К торжественному мероприятию присоединились сотрудники Росгвардии Московской области.

Сотрудники местного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, ветераны, юнармейцы и семьи участников СВО возложили цветы к мемориалу и почтили павших минутой молчания. Ветераны и матери погибших выразили свои слова благодарности и скорби.

Мемориал выполнили в виде щита, символизирующего защиту и мир. Треугольные элементы олицетворяют стойкость защитников, а прорезь в нише - скорбь о тех, кто не вернулся.

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Памятники Росгвардия
13 сентября 2024, 13:37
Противопожарную тренировку провели в «Мособлэнерго»
Мособлэнерго
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Противопожарную тренировку провели в аппарате управления «Мособлэнерго». Сотрудники отработали план эвакуации при возникновении возгорания.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, тренировка направлена на отработку действий при возникновении пожара. По легенде учений, в складском помещении административного здания возникло возгорание, а работников эвакуировали в безопасное место. Для приближения условий к реальным использовали генератор дыма.

Всего с начала года ведомство провело 40 противопожарных тренировок.

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Терроризм
13 сентября 2024, 13:23
Основателя хлебозавода в Серпухове Владимира Фокина поздравили с юбилеем
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Почетный гражданин Серпухова Владимир Фокин отметил двойной юбилей — свой день рождения и 50 лет брака. Со знаковыми датами основателя «Серпуховхлеба» поздравил глава муниципалитета.

День рождения и 50 лет совместной жизни с супругой Натальей Леонтьевной отметил почетный гражданин Серпухова Владимир Фокин. Пару поздравили представители администрации городского округа.

«Предприятию „Серпуховхлеб“ Владимир Павлович отдал больше 40 лет жизни, сделав его технологичным, высокоэффективным, производительным. Сегодня завод гордо носит его имя. Успехов в делах, гармонии, крепкого здоровья и благополучия!», - поздравил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Владимира Фокина сотрудники называют добрым, отзывчивым, мудрым руководителем и профессионалом. Юбиляр создал хлебопекарное предприятие нового уровня, сегодня известное далеко за пределами Подмосковья.

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Праздники Серпухов
13 сентября 2024, 11:07
Спорткомплекс построили при школе № 2 в Егорьевске
Телеканал «360»
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Школу № 2 в Егорьевске отремонтировали в прошлом году, а теперь здесь провели благоустройство. Во дворе построили спортивную площадку.

Там также заменили ограждение, установили 15 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» и построили велопарковку.

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Теперь школьники и преподаватели могут заниматься физкультурой на территории нового спортивного многофункционального комплекса. Там можно играть в футбол, теннис, волейбол и баскетбол. Учителя уверены, что занятия помогут детям достичь новых побед на областных соревнованиях, в том числе по командным видам спорта.

Помимо этого, территория школы теперь отвечает самым современным требованиям безопасности. Специальная система исключает доступ посторонних на территорию школы. Заместитель директора школы № 2 по безопасности Лидия Тимошевская рассказала, что на территории организовали пропускную систему.

Школы Егорьевск
13 сентября 2024, 10:27
Вакцинацию домашних животных провели в центральном парке Реутова
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В Центральном парке Реутова ветеринарные врачи провели бесплатную вакцинацию домашних питомцев. Также владельцы могли установить чип своим животным и зарегистрировать их.

Участниками акции стали владельцы трех собак и одной кошки. Так, жительница Реутова Екатерина Сумарокова узнала о мероприятии из соцсетей. Ветврачи провели вакцинацию и чипирование ее йоркширскому терьеру Роми.

«Мы в это время как раз идем гулять в парк, очень удобно, что можно было заодно позаботиться о здоровье и безопасности своего питомца», - поделилась женщина.

Геннадий Толочко тоже решил поставить чип своему псу Марсу.

«Я отношусь очень серьезно к уходу за своей собакой, поэтому считаю, что чипирование необходимо для безопасности животного», - сказал он.

Начальник отдела по вопросам ликвидации самовольных недостроенных объектов и экологии администрации Реутова Надежда Крылова напомнила, что в Подмосковье действует закон об обязательной регистрации домашних животных. Сделать это можно через портал госуслуг, после можно будет установить чип.

Следующая подобная акция пройдет в октябре.

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Реутов Животные

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