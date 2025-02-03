03 февраля 2025, 22:08

Росгвардия Подмосковья пресекла кражу из гипермаркета

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в краже товаров из строительного гипермаркета. Им оказался 36-летний уроженец Республики Беларусь.

Стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине вблизи Новорязанского шоссе. Прибыв на место, выяснилось, что неизвестный сложил в сумку аккумуляторный шуроповерт и четыре зарядных устройства. Пройдя мимо касс, он попытался покинуть гипермаркет.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Отмечается, что сумма ущерба могла достигнуть 20 тысяч рублей.

Люберцы Росгвардия Кражи
03 февраля 2025, 22:05
Акция по соблюдению правил безопасности на железной дороге прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Акцию «Сохрани себе жизнь» провели для жителей округа на железнодорожной станции «Химки». Пассажирам напомнили о правилах поведения на платформах и железнодорожных переходах.

Жителям Химок раздали информационные листовки и провели разъяснительные беседы о безопасности на переходе железнодорожных путей в несанкционированных местах. Согласно статистике каждый второй погибший пренебрегал простыми правилами.

Подобные акции в Химках организовывают регулярно. Более 50 рейдов «Сохрани себе жизнь» провели в округе только за прошлый год. Участие в них принимают сотрудники отдела транспорта и связи, муниципальные депутаты и волонтеры.

Напомним, что за несоблюдение правил поведения на железной платформе предусмотрена административная ответственность или штраф.

РЖД Химки
03 февраля 2025, 21:34
Минсельхоз Подмосковья напомнил правила выбора качественных цветов
Медиасток.РФ
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Цветы — не только красивый подарок, но и способ выразить чувства, украсить интерьер или создать атмосферу праздника. Чтобы они дольше сохраняли свежесть, важно правильно их выбирать. О том, как это сделать, рассказали в Минсельхозе региона.

В ведомстве пояснили, что в первую очередь важно оценить внешний вид: свежие цветы яркие, с целыми лепестками без повреждений. Если рубашечные листья бутона на месте, значит, цветок доставили недавно. Листья стебля должны быть насыщенно-зелеными. В магазине следует обратить внимание на условия хранения: прохладу, отсутствие прямых солнечных лучей и источники тепла.

Напомним, в Подмосковье цветы выращивают несколько предприятий, включая «ТК Подосинки» и «ТК Цветком» в Раменском, «СТК» в Ступине, «Вертоград» и «Группа Альянс» в Коломне. Отмечается, что чаще всего жители региона выбирают розы и тюльпаны.

Сельское хозяйство
03 февраля 2025, 21:22
Викторина для студентов по истории и культуре России в прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Учащиеся филиала Московского Авиационного института в Химках проверили свои знания по истории и культуре России в интеллектуальной игре «Вверх. Про». Викторину подготовили и провели активисты округа.

Большинство вопросов касались истории и развития института и студенческих организаций. Наивысший балл по результатам интеллектуальной игры набрала команда волонтеров «Молодой гвардии».

«Важно продолжать организацию подобных мероприятий, чтобы студенты расширяли кругозор и развивали свое мышление», - прокомментировал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Отметим, что более в состав «Молодой гвардии» входит более двух тысяч активистов. Ребята принимают активное участие в жизни Химок. Они организовывают патриотические мероприятия, помогают ветеранам Великой Отечественной войны, а также собирают и отправляют необходимые товары в приюты для бездомных животных. Помимо этого, волонтеры проводят акции в поддержку военнослужащих и их семей.

Химки Волонтеры Студенты
03 февраля 2025, 21:19
Концерт ансамблей народных инструментов пройдет в Химках 5 февраля
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Концерт отдела народных инструментов «Русская палитра» организуют воспитанники Центральной детской школы искусств. Мероприятие проведут 5 февраля в 18:00 в концертном зале учебного учреждения по адресу: улица Чапаева, дом 6.

Посетить отчетный концерт сможет каждый желающий. Вход на мероприятие свободный.

«Каждый концерт - это возможность продемонстрировать мастерство и передать слушателям всю красоту народной музыки», - отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Музыкальную программу подготовили Образцовые коллективы Московской области: оркестр русских народных инструментов «Русская мозаика» под руководством Заслуженного работника культуры Московской области Дениса Баранова и оркестр баянистов и аккордеонистов «Гармоника» под руководством Заслуженного артиста России Вячеслава Стомы.

«Оба коллектива имеют звание „Образцовый детский коллектив“, что свидетельствует о высочайшем художественном уровне их исполнительского мастерства», - рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Помимо этого, творческие номера представят учащиеся народного отдела.

Дети Химки Концерты

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