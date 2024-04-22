22 апреля 2024, 19:30

Росгвардия Подмосковья пресекла деятельность смс-мошенников

Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области конфисковали оборудование, использовавшееся мошенниками. С его помощью они организовывали массовые звонки и отправку смс-сообщений в разные регионы страны.

Сотрудники полиции в ходе уголовного расследования получили информацию о преступных действиях в трех городских округах: Орехово-Зуеве, Красногорске и Мытищах.

После выявления точного местоположения оборудования, используемого для мошенничества, сотрудники полиции при содействии УФСБ и совместной работе с подмосковным спецназом Росгвардии изъяли GSM-шлюз, предназначенный для рассылки сообщений, активации SIM-карт, передачи международного телефонного трафика в российские сети, а также мобильные устройства и более 300 SIM-карт.

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Спецназ Мошенничество Росгвардия
22 апреля 2024, 19:47
Дороховская школа искусств в Рузе отпраздновала юбилей
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В Рузском городском округе отметили 30-летие Дороховской детской школы искусств. В честь юбилея организовали торжественный концерт и выставку.

Фойе дома культуры превратилось в выставочный зал, где посетители могли ознакомиться с творческими работами учащихся и преподавателей художественного и декоративно-прикладного отделений.

Концертная программа юбилейного вечера была насыщена выступлениями талантливых учеников школы. На сцене представили своё мастерство коллективы хореографического отделения «Виктория» и «Звездопад», ансамбли музыкального отделения «Любава», «Perola barocca», хор «Роза ветров» и вокальный ансамбль «Вершины». Особое внимание уделили выпускникам школы, которые также приняли участие в концерте.

В рамках мероприятия начальник управления культуры Рузского городского округа Оксана Зеленкова поздравила школу с юбилеем. Галине Алексеевне Алексеевой, старейшему преподавателю и жене основателя школы, вручили именной сертификат от имени главы муниципалитета.

Депутат фракции «Единая Россия» Андрей Рыбальченко отметил вклад всех работников школы в развитие культуры округа и вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

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Концерты Руза
22 апреля 2024, 19:24
Спортсмен из Лобни стал призером чемпионата России по самбо
Unsplash
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В Подмосковье состоялся открытый турнир по самбо, который был организован в память о знаменитом чемпионе России по самбо и уважаемом тренере Николае Краснове. Среди участников соревнований выделился молодой спортсмен из городского округа Лобня Николай Герасе, который занял второе место в весовой категории до 31 килограмма.

Николай Герасе тренируется под руководством Елены Норициной. Благодаря ее опыту и методикам юный спортсмен смог достичь значительных успехов.

Городской округ Лобня активно поддерживает и развивает спортивную инфраструктуру. В прошлом году был торжественно открыт стадион «Труд» после масштабной реконструкции. Кроме того, в планах администрации города строительство нового современного спортивного комплекса, оснащенного бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Лобня
22 апреля 2024, 19:12
Жертв аварии на Чернобыльской АЭС вспомнят в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В городском округе Лобня пройдет торжественное собрание, посвященное Международному дню памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие состоится в сквере Ликвидаторам, который недавно благоустроили.

Сквер Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в Лобне получил новую жизнь благодаря работам по благоустройству, проведенным в 2023 году. Теперь это место является не только мемориальной локацией, напоминающей о героизме и самопожертвовании ликвидаторов аварии, но и комфортной зоной отдыха для горожан.

Памятник Ликвидаторам отреставрировали, а к нему обустроили удобный пешеходный подход, что позволяет жителям и гостям города без труда дойти до мемориала и отдать дань уважения тем, кто стал на защиту человечества в один из самых трагических моментов новейшей истории.

Встреча пройдет 26 апреля в 11:00.

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Лобня АЭС
22 апреля 2024, 19:07
Спортсмены из Лобни заняли призовые места в турнире по самбо
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В честь кавалера «Ордена Мужества» Вильдана Мухтарова прошел турнир по самбо, который собрал 86 участников из различных уголков нашей страны. Участие в состязаниях приняли и спортсмены из городского округа Лобня, которые блестяще выступили и привезли домой заслуженные награды.

В возрастной категории 2010–2011 годов рождения М. Кудакаев завоевал первое место, Е. Бондур в этой же возрастной группе занял почетное второе место. Младшие спортсмены 2012–2013 годов рождения М. Агарков и А. Короленко, а также А. Яковлев завоевали бронзовые медали.

Ребята являются воспитанниками Спортивной школы «Академия спорта», где они тренируются под руководством опытного тренера Юрия Амбарцумова. Его методы тренировок и подход к обучению безусловно способствуют развитию молодых талантов и помогают им достигать высоких результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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Спортсмены Лобня

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