18 марта 2024, 20:01

Росгвардия Подмосковья подписала с РПЦ соглашение о сотрудничестве

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Врио начальника Главного управления Росгвардии по Московской области Петр Зоров и Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел подписали соглашение о сотрудничестве. В документе прописаны нормы духовного просвещения, нравственного и патриотического воспитания личного состава ведомства.

По словам Зорова, испокон веков священнослужители поддерживали российское воинство.

«Мы подписали документ, который подтверждает крепкую связь в вопросах патриотического воспитания и укрепления морального духа наших бойцов», - отметил Зоров.

Главная цель соглашения - это сохранение традиционных нравственных ценностей и любви к Родине, а также культуры, которая основана на уважении чести и национального достоинства граждан.

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РПЦ Росгвардия
18 марта 2024, 20:54
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 18 марта достигли пяти баллов
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья сообщил о пробках на дорогах 18 марта. Загруженность трасс вечером в понедельник составила пять баллов.

Как рассказали в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Мякининском, Рублево-Успенском, Волковском, Можайском шоссе. Также заторы образовались и на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителей призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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Пробки
18 марта 2024, 20:42
Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Клину завершили на 85%
ООО «888»
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Строительство многоквартирного дома на улице Мира для переселенцев из аварийного жилья в Клину завершено на 85%. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В девятиэтажном доме квартиры получат 275 семей. Ожидается, что переселенцы смогут отпраздновать новоселье в июне.

Уже завершены черновые отделочные работы в местах общего пользования, продолжается отделка фасадов.

Жители получат квартиры с чистовой отделкой, а в каждой установят электрические плиты. Новоселы смогут гулять в Сестрорецком парке, а также в шаговой доступности - поликлиника, детская школа искусств, магазины и два музея: П. И. Чайковского и фабрики елочных игрушек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Строительство
18 марта 2024, 19:34
Подмосковный комитет по конкурентной политике на прошлой неделе опубликовал 23 закупки
Медиаархив Подмосковья
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Комитет по конкурентной политике Московской области с 11 по 15 марта опубликовал 23 закупки. Исполнителям предстоит выполнить разные работы: от поставки в школы комплектов изделий с государственной символикой до капитального ремонта зданий медицинских учреждений.

Так, в рамках программы «Создание детских технопарков „Кванториум“ в детские технопарки Одинцовского и Дмитровского городских округов исполнители поставят новое оборудование. Это и ноутбуки, и станки лазерной резки, дальномеры, паяльные станции для точечной сварки.

Планируется капитальный ремонт ГБПОУ МО «Раменский колледж» в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В городском округе Красногорск ищут подрядчика для реконструкции тепловой сети, а в Волоколамском запланированы работы по капитальному ремонту тепловых сетей.

Также опубликована закупка для Главного управления региональной безопасности Московской области - ведомству необходимы специальные легковые автомобили для использования в подразделениях правоохранительных органов.

Ознакомиться со всеми лотами можно в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Парки
18 марта 2024, 19:11
Противопожарные рейды пройдут в лесах Подмосковья с 18 марта по 12 мая
Комитет лесного хозяйства МО
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Противопожарные рейды «Смежник» стартовали в лесах Подмосковья. Лесная охрана проверит, как собственники и арендаторы участков, граничащих с землями лесного фонда, выполняют установленные законодательством требования по предотвращению лесных пожаров.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, основная цель профилактического мероприятия «Смежник» обеспечение пожарной безопасности на территории лесного фонда и контроль исполнения требований правил пожарной безопасности в лесах «Если в случае неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности были уничтожены или повреждены лесные насаждения и им причинен значительный ущерб, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации», - пояснил Мурашов.

Лесная охрана с 18 марта по 12 мая будет регулярно проверять своевременную очистку земли от сухой травянистой растительности, валежника, отходов производства и потребления, горючих материалов на полосе не менее десяти метров от границ территории леса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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